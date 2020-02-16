"Надо дать по носу": оппозиционер сравнил Путина с крокодилом

Российский оппозиционный политик, журналист Александр Рыклин заявил, что во время празднования 75-й годовщины Победы президент РФ Владимир Путин может потерпеть имиджевое фиаско.

"Я очень надеюсь, что у лидеров свободного мира, да и вообще у лидеров хватит разума не приезжать в Москву 9 мая и как-то дистанцироваться", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению оппозиционера, "Путин представляет угрозу для мира, это очевидное обстоятельство. Его не учитывать смешно. Заигрывать с диктаторами подобного рода опасная история. Это то же самое, что упасть в вольер с крокодилом и пытаться с ним как-то договориться. Нет, крокодилу надо дать по носу и попытаться выбраться из этого вольера. Это единственная стратегия".

Владимир Путин, крокодил, коллаж

Вместе с тем он заявил, что Путин "записал себя в наследники сталинской империи", стремясь сохранить поддержку среди людей старшего поколения. "Люди, которые вспоминают советское прошлое, всю эту сталинщину, для них Путин герой. Им кажется, что они были молодыми, все было хорошо, девушки были красивыми, и сейчас всё опять вернется", – заметил журналист.

По его словам, этим объясняются попытки Путина сфальсифицировать историю Второй мировой войны. "Он признал себя правопреемником всей этой истории. И он об этом печется, для него это важно", – сказал Рыклин.

Вместе с тем он убежден в том, что, "сколько бы стран ни захотел завоевать Путин, эффекта, подобного крымскому, уже не будет". "Какое-то время имперский тренд играл важную роль. Людям показалось, что из Крыма начнется рост самосознания и рост всей нации. Но этого не случилось", – констатировал политик.

"Этот ресурс исчерпан, больше они на этом не сыграют. Более того, будет обратный эффект, потому что люди видят, к чему это приводит, люди видят, что санкции работают, что международная изоляция работает, что деньгам особенно взяться неоткуда, и даже люди не очень информированные понимают, что экономика в плохом состоянии", – пояснил оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Путин обвинил европейских президентов в контактах с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. На встрече с руководством Федерального собрания РФ Путин попытался "отбелить" репутацию советского диктатора Иосифа Сталина во время Второй мировой войны.

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