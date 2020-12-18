Я категорический противник всяческих разговоров о досрочном уходе Путина, о его болезни и так далее. Ничего этого нет. По крайней мере, нет никаких признаков того, на основании чего можно сделать такие прогнозы.

Путин добровольно от власти не уйдет, это совершенно очевидно. Потому что уход от власти означает его смерть не только политическую, но и физическую. Или, по крайней мере, длительное тюремное заключение. А у Путина, совершенно очевидно, другие планы на жизнь.

Поэтому речь идет об умирании путинского режима. К моему личному большому сожалению, это умирание, вполне возможно, будет синхронно с умиранием страны.

Я не буду играть в Нострадамуса или в бабушку Вангу и называть конкретные сроки, это не мой жанр. Но признаки распада страны, государственности очевидны и многочисленны.

Это деградация государственной структуры. Это то, что вскрылось в расследовании по отравлению Навального, это ситуация в целом с экономикой страны.

Это когда высшие должностные лица несут абсолютную ахинею – что высказывание Толстого по Украине, что высказывание Никонова по Казахстану. Это все звенья одной цепи. Это полная деградация людей, которые не контролируют свои речевые потоки, которые не контролируют своих подчиненных.

Речь идет о завершающем этапе путинизма, а не о том, что что-то происходит со здоровьем Путина и о том, что он куда-то собирается. Никуда он не собирается.

Я не медик, и тем более, слава тебе господи, не лечащий врач Путина, но симптомов его болезни, о которых говорят некоторые кремленологи, я лично не наблюдаю. Я вижу вполне здорового пожилого человека, который еще вполне в состоянии действовать. И действовал бы, если бы не его собственная политика, которая уничтожает страну, которой он пытается руководить.

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