На территории Кремля (Москва, Россия) была найдена авиационная бомба времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили на Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти." По словам коменданта Кремля, генерала-лейтенанта Сергея Хлебникова, ее обезвредили и вывезли для ликвидации.
Позже информацию подтвердили и ведущие российские СМИ. Как написала "Российская Газета", Хлебников сообщил, что бомбу обнаружили в ходе работ по укреплению грунта в Тайницком саду.
На территории Кремля нашли бомбу
По его словам, устройство было скрыто большим слоем грунта, но его удалось поднять, оперативно вывезти с территории Кремля и ликвидировать.
На территории Кремля нашли бомбу времен Великой Отечественной войны.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 августа 2019 г.
Комендант Кремля: При проведении строительных работ была обнаружена неразорвавшаяся бомба. Предмет вывезен и будет ликвидирован pic.twitter.com/XRaUsyhq1x
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Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные подложили самодельное взрывное устройство в автомобиль руководителя охраны одного из частных предприятий. Выйдя утром к своей машине, мужчина увидел на ней "шашку" такси.
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