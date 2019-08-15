На территории Кремля (Москва, Россия) была найдена авиационная бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти." По словам коменданта Кремля, генерала-лейтенанта Сергея Хлебникова, ее обезвредили и вывезли для ликвидации.

Позже информацию подтвердили и ведущие российские СМИ. Как написала "Российская Газета", Хлебников сообщил, что бомбу обнаружили в ходе работ по укреплению грунта в Тайницком саду.

На территории Кремля нашли бомбу

По его словам, устройство было скрыто большим слоем грунта, но его удалось поднять, оперативно вывезти с территории Кремля и ликвидировать.

На территории Кремля нашли бомбу времен Великой Отечественной войны.

Комендант Кремля: При проведении строительных работ была обнаружена неразорвавшаяся бомба. Предмет вывезен и будет ликвидирован pic.twitter.com/XRaUsyhq1x — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 августа 2019 г.

Пост в Telegram Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные подложили самодельное взрывное устройство в автомобиль руководителя охраны одного из частных предприятий. Выйдя утром к своей машине, мужчина увидел на ней "шашку" такси.

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