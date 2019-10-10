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10 октября • обновлено в 14:14
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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

Дудь или Путин: кто станет следующим президентом России?

3.8т

Российский журналист Юрий Дудь занял второе место по доверию среди населения согласно результатам закрытого опроса, который проводился в России.

Прежде всего, я ничего не знаю про этот источник информации. Я не знаком с результатами и характером исследования, о котором идет речь.

Не то, чтоб я очень сильно сомневался. На самом деле, история с опросами общественного мнения в России – это тема отдельного разговора, очень тяжелого. И, наверное, без бутылки чего-нибудь 40-градусного этот вопрос никак не решить. И сами опросы, и сам факт существования общественного мнения в путинской России – это большая проблема. А уж об исследованиях общественного мнения и говорить не приходится. То есть здесь поправка на поправку.

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Реальный рейтинг Путина на самом деле примерно где-то 10%. Но это не имеет большого значения, потому что рейтинг рейтингом, а результаты выборов имеют очень небольшое отношение к тому, что думают люди.

Владимир Путин и Юрий Дудь

Владимир Путин и Юрий Дудь

Во-первых, люди приходят на голосование с огромной поправкой, кто-то приходит, кто-то – нет. Во-вторых, есть серьезные проблемы с тем, как считают. Я полагаю, что это важно.

Но повторю: я не знаю этих результатов.

Да, Дудь действительно популярен. В основном среди людей, которые предпочитают YouTube телевизору. А это довольно существенное меньшинство населения России.

Поэтому при всей относительно небольшой поддержке Путина, у меня есть сильные сомнения, что Дудь имеет большую поддержку.

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Но дело даже не в этом. Я готов допустить: при том, что Путин смертельно надоел значительному количеству людей, теоретически опросы, может быть, и дадут какой-то результат, где Путин будет первым, а Дудь – вторым. Но вопрос в том, каким образом это сиюсекундное мнение, симпатии конвертируются в какую-то политику.

Для этого нужно несколько условий, в том числе такой пустяк как желание самого Дудя. Я думаю, он неглупый человек и он понимает, что с ним будет, если он такое желание проявит.

Вообще, всё надо рассматривать в очень конкретной ситуации.

Всерьез к этому относиться трудно, и вот по какой причине. Прежде всего, потому что мы совершенно не понимаем, о каких выборах идет речь.

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Если речь идет о штатных выборах, если инерционный сценарий состоится и Путин досидит до 2024 года, когда возникнет так называемая "проблема 2024", то вообще не понятно, в какой конструкции.

Потому что ни по каким самым гибким законам Путин не может избираться снова. Они решают не проблему Дудя – они решают проблему конституции. Поэтому не понятно, какая может быть конкуренция на выборах между Путиным и Дудем.

Если речь пойдет о каких-то досрочных выборах в результате какого-то серьезного политического кризиса, то теоретически можно себе представить, что в результате каких-то очень серьезных проблем может возникнуть какая-то политическая сила, которая поддержит Дудя.

Но надо посмотреть, что это будет за ситуация. Если это будет ситуация какого-то силового противостояния, то в этом случае шансы Дудя резко уменьшаются. Потому что понятно, что в условиях силового противостояния приоритет имеют люди в погонах.

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Мне кажется, это довольно умозрительная история. Ее любопытно разбирать как некую политологическую шараду, но практического значения это сейчас не имеет.

Хотя, в принципе, сам факт, что эта шарада вброшена в общественное мнение… Слова имеют обыкновение обладать материальной силой. Поэтому, когда эту историю вбросили в общественное мнение, она может начать обрастать какими-то костями, какой-то мускулатурой, какими-то материальными ресурсами. И эта воображаемая конструкция может вдруг материализоваться.

Это неплохо. Потому что на безрыбье и Дудь президент.

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Автор
Игорь Яковенко Игорь Яковенко
Темы
Эксклюзив Выборы президента России
Персоны
Юрий Дудь Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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тимчук нина
тимчук нина
Наблюдать за российскими " опозиционерами " стала давно , начиная с "ЭХО", там было много и разных от Веллера до Сергея Маркова, Что привлекало -- информация., умение анализировать ,профессионализм. Верила я в их " светлый мечты" --нет, ничего у них не выйдет, Хотели изменений, но как, убрать их и самим сесть, а они то уже знают что делать. Вопрос вставал как?А вот здесь все становилось неясно.А почему? Результаты правления Ельцина, с ее семибанкирщиной, залоговыми аукционами и прочими прелестями " буйных 90--Х, не затрагивались. Появлялось новое моложавое лицо " не согласное", сразу надувалось эфемерными надеждами, правда, оно скоро сдувалось.Итак десятилетиями Ну ,а вопрос об Украине, как лакмусовая бумажка....
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...сам факт существования общественного мнения в путинской России – это большая проблема..." - автор, это никакая не проблема, её (проблемы) НЕТ, т.к. нет самого "общественного мнения". Поэтому остальные Ваши мысли относительно этого пацана просто, простите, бессмысленны.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
пукистанские холопы, смотрите и завидуйте, как должен общаться и отвечать на вопросы настоящий президент страны, а не плюгавый фюрерок пукистана
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