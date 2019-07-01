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"Мы никому еще ничего не должны": Россия решила "кинуть" ПАСЕ на 85 млн евро

2.3тЧитать материал на украинском

Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак ответил, когда РФ выплатят Совету Европы (СЕ) долг размером в 85 миллионов евро.

Он заявил, что этого не произойдет в ближайшем будущем, передает ТАСС.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум, — вот тогда возникают обязательства", — подчеркнул он.

ТАСС

ТАСС

Сергей Сторчак

По словам Сторчака, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит.

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Отметим, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Карпов Стас
Карпов Стас
Нормальная мировая практика: оплата после заключения договора.
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
серый торчок- самый торчковый торчок в азиопе)))
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
ні че ні че... зара як пройдут вот вот парламентськи... Арьєва скинуть та ПАСЄ пізнає як треба голосувати чесно... як на Голосі.
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