"Мы никому еще ничего не должны": Россия решила "кинуть" ПАСЕ на 85 млн евро

Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак ответил, когда РФ выплатят Совету Европы (СЕ) долг размером в 85 миллионов евро.
Он заявил, что этого не произойдет в ближайшем будущем, передает ТАСС.
"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум, — вот тогда возникают обязательства", — подчеркнул он.
ТАСС
Сергей Сторчак
По словам Сторчака, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит.
Отметим, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
В свою очередь, партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ, несмотря на возвращение России в эту организацию.
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