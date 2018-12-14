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''Музейные экспонаты'': в США ''разгромили'' хваленые самолеты Путина

5.4тЧитать материал на украинском

Российские военные самолеты, которые Россия перебросила в Венесуэлу, не несут никакой опасности и напоминают музейные экспонаты.

Такое заявление сделал посол США в Колумбии Кевин Уитакер, передает "РИА Новости". "США отмечают присутствие в Венесуэле российских бомбардировщиков 80-х годов. Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", — сказал он.

При этом российские СМИ утверждают, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 якобы является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.

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Ту-160

Ту-160

Лента.ру

Тем временем, стало известно, что летчики Воздушно-космических сил (ВКС) начали готовиться к возвращению на аэродромы базирования в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в международный аэропорт Майкетия (Венесуэла) прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал отправку в Венесуэлу российских стратегических ракетоносцев Ту-160 разбазариванием госсредств. На это заявление очень критично отреагировали в РФ.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Семенов Александр
Семенов Александр
У хохлов, праздник !!! Хозяин сказал на русских какую то бяку!!! "слава" Украйини!!! САЛАВА Авиации Украйины!! , Все три самолета, готовы отражать агрэсию!!!(в том числе и "мрия")
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минин евген
минин евген
а у кацапов есть летающие современные самолёты? или рухлядь и надувные?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Doc I, F-16, F-17 первый полет 1979 год, F-15 1972 год, F-18-1978 год. В-1 первый полет- 1974 год. Какой ты знаешь американский новейший боевой вертолет, знаток?
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Doc I
Doc I
минин евген, Марсиане гады не дарят новые разрабокти. Поэтому то что сейчас летает у Рашки это различные модификации хлама который полетел порядка 4 десятилетий назад. Су-27 и Миг-29 - первые полеты 1977 год, Ту-160 - летающий блекджек со шлюхами полетел первый раз в 1981 году. Русские вертолеты Ка-50 и Ми-28 ЕМНИП первый полет 1982 год. И с тех пор русские ничего принципиального не смогли сделать - они пытаются старый хлам как-то переделать.
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Doc I
Doc I
И им не надо рассказывать про ядерную триаду - они и сами хорошо знают состояние рашисткой рухляди. Ту-160 летает раз в 5 лет к границам США, при том что Х-55 которые он несет не представляют большой угрозы для США, Кальмары и Дельфины с ядерныами ракетами давно пора порезать на куски (ибо Р-29 надо было списать еще в прошлом веке, как и сами эти лодки), имеющиеся Бореи с Булавой живут своей жизнью, а наземных ракет осталось порядка 100 штук
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Проходил мимо
Проходил мимо
Doc I, Собственно иного и не ожидалось, пустослов обыкновенный, разновидность форумная, как и большинство здешних експертов.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Doc I, парень, основа авиационной составляющей ядерной триады США B-52( функциональный аналог Ту-95,1952 год) несущие только две водородных бомбы, их там у Америки аж 65 единиц. Аналог Ту-160- американский В-1 и никто их не думает снимать с вооружения. Если для тебя авторитет в этом вопросе посол США в Колумбии, то понятен твой уровень компетенции в этих вопросах.
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