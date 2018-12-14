''Музейные экспонаты'': в США ''разгромили'' хваленые самолеты Путина

Российские военные самолеты, которые Россия перебросила в Венесуэлу, не несут никакой опасности и напоминают музейные экспонаты.

Такое заявление сделал посол США в Колумбии Кевин Уитакер, передает "РИА Новости". "США отмечают присутствие в Венесуэле российских бомбардировщиков 80-х годов. Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", — сказал он.

При этом российские СМИ утверждают, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 якобы является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.

Ту-160 Лента.ру

Тем временем, стало известно, что летчики Воздушно-космических сил (ВКС) начали готовиться к возвращению на аэродромы базирования в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в международный аэропорт Майкетия (Венесуэла) прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал отправку в Венесуэлу российских стратегических ракетоносцев Ту-160 разбазариванием госсредств. На это заявление очень критично отреагировали в РФ.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.