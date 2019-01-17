Сегодня стало понятно, что РФ окончательно вернулась к риторике времен совка, когда там почти на каждом высоком здании был размещен лозунг "Миру – мир", а на самом деле экономика страны работала преимущественно на усиление своего наступательного потенциала. Поскольку танк считается сугубо наступательным видом вооружений, то количество этих машин прямо указывает на наличие агрессивных планов у этой страны. В совке было столько танков, что их количество не оставляло никаких сомнений в том, о каком именно мире там вели речь.

Теперь федерация полностью обулась в совковые портянки и кирзачи, а потому и риторика там стала идентичной. Итак, сегодня в Женеве состоялась встреча российских и американских официальных лиц, на которой уточнялись позиции сторон по поводу возможности сохранения положений договора о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД), подписанный между США и тогда еще – совком, в 1987 году. Тогда под запрет попали ракеты, дальностью от 500 до 1000 км (малая дальность) и от 1000 до 5500 км (средняя дальность), а также – пусковые установки для них.

На долгие годы тема была закрыта, но десять лет назад РФ начала активные работы по разработке и налаживанию выпуска ракеты, известной под шифром 9М729, которая прямо попадала под запрет этого договора.

Штаты неоднократно обращались к Москве за разъяснениями, по поводу этих ракет, но там долгое время просто отрицали сам факт наличия программы разработки и производства данной ракеты, а потом и вовсе перешли на риторику "сам дурак", когда было получено подтверждение этой информации.

После многократных отговорок Москвы, Вашингтон пригрозил выходом из договора, но и это не возымело действия и тогда, несколько месяцев назад, Штаты официально уведомили РФ, своих союзников, партнеров и секретариат ООН о выходе из договора. Тогда-то совок попер из Москвы, как фекальные сталагмиты прут из лопнувших труб на Московии. Некто Лавров, растопыривая конские ноздри поведал о том, что Москва – не выходила из договора, а Штаты – вышли и поэтому, родина лишней хромосомы и множества удивительных скреп, является борцом за мир, а Вашингтон за мир вовсе не борется.

Как всегда, Лавров умолчал о том, сколько раз получал предупреждения от США о том, что Москва уже 10 лет нарушает условия договора в самой прямо и непосредственной форме. Мало того, он умолчал и о том, что заявление США о выходе из договора имело важную оговорку о том, что следующие шесть месяцев США не станут предпринимать никаких практических действий, которые могли не соответствуют духу разорванного договора, чем дают Москве последнюю возможность вернуться в рамки договора.

Собственно говоря, условие было простое – прекращения выпуска этих ракет, уничтожение уже произведенных и безусловный контроль за этими действиями. Москва притихла, не говоря ни да, ни нет, по этому поводу. И вот состоялась женевская встреча, которая должна была просто зафиксировать позиции сторон. Американские требования не изменились, а россияне в очередной раз отказались вернуться к условиям договора.

По итогам встречи, заместитель министра США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон вышла к прессе и заявила о том, что Москва так и не вняла голосу разума и продолжает работы по производству этих ракет. В связи с этим, она сделала официальное заявление о том, что со 2 февраля Штаты считают себя вправе начать принимать компенсирующие меры на действия Москвы. Говоря простыми словами, Штаты сказали Московии: "Вы хотите гонки вооружений? Вы ее получите!". От этого у миролюбивого Лаврова аж ноздри схлопнулись. Но тут уж ничего не поделаешь, если ведешь себя как совок, то готовься и закончить ровно так, как и совок.

В связи с этим, хотим напомнить о том, что Москва фактически вышла и из другого договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). И дело тут даже не в том, что после сближения Москвы с Тегераном и Пхеньяном у них стали бурно развиваться ядерные и ракетные технологии, а в том, что именно записано в этом договоре, вернее – в резолюции ООН к нему, от 19 июня 1968 года под которым стоит подпись совка, а значит РФ обязана выполнять и его. А сказано там о гарантиях безопасности государств-участников (191 страна-подписант), не обладающих ЯО — в случае ядерного нападения на неядерное государство или угрозы такого нападения Совет безопасности ООН и, прежде всего, его постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны немедленно действовать для отражения агрессии.

Как мы все прекрасно помним, Путин собственным ртом заявил о том, что в 2014 году отдал приказ готовить ЯО для удара по Украине – безъядерной стране. Так что не сработал ни Будапешт, ни ДНЯО, ни РСМД и разрушил эти базовые договора – одна и та же страна. Но она заигралась и утратила чувство меры и вот со 2 февраля наступит новая реальность с гонкой ядерных вооружений, которая успешно угробила совок, а уж Московию угробит подавно. Похоже, что это заявление США можно воспринимать как предел, который решено поставить московскому беспределу. Давно пора.

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