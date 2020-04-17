Москва оказалась центром эпидемии коронавируса: историк объяснил причины

Москва оказался неким центром эпидемии коронавируса в России, умирает и болеет намного больше людей, чем показано в официальной статистике.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский историк Андрей Зубов. По его словам, такую тенденцию можно заметить даже по количеству знакомых.

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"Москва оказалась неким центром эпидемии. Умирает и болеет очень много людей и намного больше, чем официально объявляют. Это видно даже по количеству людей из круга моих знакомых. Так же я вижу, насколько у общества мала солидарность вокруг этой проблемы, и насколько люди эгоистичны во всем. Пока. Может, что-то и проявится, но пока особой солидарности в России, в отличие от Запада, я не замечаю", – подчеркнул Зубов.

Карантин в Москве

По его мнению, это происходит из-за последствий советского времени, которое у России и Украины общее. Тогда несколько поколений людей учили, что можно выживать за счет другого, а не благодаря помощи другому.

"Работала лагерная установка – умри сегодня ты, а завтра я. Иначе было не выжить после всех голодоморов, коллективизаций, большого террора в системе циничной коммунистической идеологии. Общество исчезло. Мы не умеем объединяться, и это огромная беда. В Украине уже нет диктатуры, есть возможности для самоуправления, а оно все равно плохо работает. Мне об этом говорят многие мои украинские друзья. Люди не умеют объединяться ради общих целей. Каждый ищет свою", – подытожил историк.

Полный текст интервью с историком Андреем Зубовым читайте на днях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского журналиста Александра Подрабенника, в России эпидемия набирает обороты. Каждый день прибавляется по 3-3,5 тысячи случаев заболевших. Всего их на сегодняшний день чуть меньше 30 тысяч.

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