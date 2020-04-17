Главная Новости
17 апреля • обновлено в 20:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Москва оказалась центром эпидемии коронавируса: историк объяснил причины

1.1т
Читать материал на украинском

Москва оказался неким центром эпидемии коронавируса в России, умирает и болеет намного больше людей, чем показано в официальной статистике.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский историк Андрей Зубов. По его словам, такую тенденцию можно заметить даже по количеству знакомых.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Москва оказалась неким центром эпидемии. Умирает и болеет очень много людей и намного больше, чем официально объявляют. Это видно даже по количеству людей из круга моих знакомых. Так же я вижу, насколько у общества мала солидарность вокруг этой проблемы, и насколько люди эгоистичны во всем. Пока. Может, что-то и проявится, но пока особой солидарности в России, в отличие от Запада, я не замечаю", – подчеркнул Зубов.

Карантин в Москве

Карантин в Москве

По его мнению, это происходит из-за последствий советского времени, которое у России и Украины общее. Тогда несколько поколений людей учили, что можно выживать за счет другого, а не благодаря помощи другому.

"Работала лагерная установка – умри сегодня ты, а завтра я. Иначе было не выжить после всех голодоморов, коллективизаций, большого террора в системе циничной коммунистической идеологии. Общество исчезло. Мы не умеем объединяться, и это огромная беда. В Украине уже нет диктатуры, есть возможности для самоуправления, а оно все равно плохо работает. Мне об этом говорят многие мои украинские друзья. Люди не умеют объединяться ради общих целей. Каждый ищет свою", – подытожил историк.

Полный текст интервью с историком Андреем Зубовым читайте на днях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского журналиста Александра Подрабенника, в России эпидемия набирает обороты. Каждый день прибавляется по 3-3,5 тысячи случаев заболевших. Всего их на сегодняшний день чуть меньше 30 тысяч.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Зубов
Место
Россия
Теги
Новости России СССР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги