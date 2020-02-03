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3 февраля • обновлено в 11:57
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

"Мировая бензоколонка" Россия теряет свой статус

1.6т

Кремлевская пропаганда любит использовать в своих информационных ретрансляциях термин “величие” и в той или иной форме связывать его с Российской Федерацией. Хотя зачастую понятие “величие” во многих областях деятельности РФ больше кажется неудачной шуткой, нежели констатацией факта.

Великая мировая экономика? Нет, и экономический кризис, с нищающим населением и деградирующим производством это ярко продемонстрировали. Великая космическая держава? Нет, и пошатнувшиеся позиции РФ в космической отрасли тому яркий пример. Великая морская сверхдержава? Нет, и пикирование производства кораблей до уровня “корвет”, с невозможностью строительства эсминцев и авианосцев, а также завершением в срок банально ремонта некоторых единиц, томящихся десятилетиями на верфях, особо яркий триггер её немощности.

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Но вот если говорить об энергетическом величии, то тут не поспорить, и не зря покойный сенатор Джон МакКейн прозвал Россию “мировой бензоколонкой”. Как-никак, а первое место по запасам газа в мире и шестое по запасам нефти ей в полном праве даровало таковое звание. Но, что это ей дало? Какой профит?

Конечно, когда цены на нефть и газ росли как на дрожжах, росла и экономика РФ, полностью зависящая от благополучия ценообразования на углеводороды. Но когда нефть стала пикировать, а газ получил перспективы пробить отметку ниже $300 за тысячу кубометров, затем ниже $200, а сейчас и ниже $100, последняя надежда на выживание системы в РФ стала иссякать.

Вспышка коронавируса в Китае и вовсе обвалила мировые сырьевые рынки, опустив цену на нефть сорта Brent более чем на 15%, с $66 за баррель до $56. Техасская WTI и вовсе пробивала отметку $51 за баррель, потеряв более 16%.

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В январе рухнули не только нефть и газ, но и исторического минимума 4-летней давности достигли цены на медь, обвалившиеся более чем на 12%, никель спикировал на 9%, олово обрушилось на 7%, алюминий на 6% и т.д.

Но если бы только этими негативными явлениями всё ограничилось на сырьевой прокладке мирового уровня.

Россию планомерно вытесняют с энергетического рынка, в частности, во многом, благодаря падающему как качеству российского сырья, так и сланцевой революции США, позволившей американским компаниям осуществить полномасштабную экспансию. Но одно дело борьба с конкурентами, а совсем другое, когда сам себе в колеса ставишь палки.

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Первый удар по энергетическому величию РФ получила, когда, вторгнувшись в Украину в 2014 году, по сути, ускорила процесс становления энергонезависимости оказавшийся под ударом страны. Украина отказалась от российского газа, сосредоточившись как на развитии собственной газодобычи, так и реверсном импорте из ЕС.

Вторым по-настоящему серьезным ударом для России можно считать отказ от её газа со стороны Польши. Ещё одна страна отказывается от российского “голубого золота”, найдя ему альтернативу и создавая чёрную дыру в привычном, устоявшемся финансовом потоке.

Но, по-настоящему неожиданный удар нанесла так часто называемая в российских СМИ “братской” – Беларусь. Ведь нежелание Москвы идти навстречу Минску в вопросе цен на нефть, вынудило РБ искать альтернативу российскому “чёрному золоту”. И эта альтернатива не только была найдена в минувшие месяцы, но и лично приехала 1 февраля в Минск для переговоров с Александром Лукашенко.

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В данном случае я имею ввиду визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, который, помимо прочих обещаний, заверил президента Беларуси в том, что штаты могут обеспечить РБ нефтью в полной мере.

Если США и вправду смогут реализовать данный проект, то это будет тотальное фиаско внешнего вектора Кремля. Своим энергетическим диктатом и надеждой на безграничный шантаж энергетически зависимых стран Москва себя же завела в глухой тупик. Тупик, который не только её лишает возможности осуществлять энергетический шантаж, но и начинает бить до нефтегазовым доходам, а, следовательно – наполнению бюджета за счет них. Украина, Польша, Беларусь…

С годами “мировая бензоколонка” начинает терять свой статус. И это даже без упоминания того, что её месторождения продолжают стремительно истощаться, а развивать новые она не в силах.

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Место
Россия
Источник
Источник: Информационное сопротивление
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Тут Помпео на днях заявил, что крупнейшая бензоколонка мира - США.
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