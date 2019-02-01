''Мир на пороге ядерного конфликта!'' В России пригрозили США за выход из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведет к возможному ядерному конфликту.

Об этом завил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Политик отметил, что США выбрали язык ультиматумов и договариваться не собирались, передает "РИА Новости".

"США подтвердили свое намерение "добить" очередную важнейшую опору в сфере контроля над вооружениями – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – сообщил он.

Сенатор напомнил, что 2 февраля истекает ультиматум, который Штаты предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней "вернуться к выполнению обязательств" по договору, "так и не предъявив убедительных доказательств такого нарушения".

"Сам факт, что США изначально выбрали язык ультиматумов, прекрасно зная, что Россия не потерпит такого тона в разговоре с собой, и тем более в сфере безопасности, подтверждает, что никто договариваться и не собирался", – отметил политик.

Косачев обвинил Запад в том, что они невовремя не услышали Кремль.

"Президент Трамп обычно называет абсурдными обвинения в том, что демократы свое поражение в 2016 году до сих пор объясняют "вмешательством России". Но в данном случае сам идет ровно по тому же нелепому пути, обвиняя ту же Россию в таком серьезном поражении для всего человечества, каким оборачивается разрушение самой же Америкой очередного механизма предотвращения ядерного конфликта. Поздравляю весь мир – США сегодня сделали еще один шаг к его разрушению", – подытожил сенатор.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в случае выхода США из ДРСМД Россия не будет следовать ему в одностороннем порядке и "обязательно отреагирует".

По его словам, США, видимо, не учитывают, что у Москвы "еще с советских времен сохранилось немало замороженных проектов, связанных с использованием ракет средней и меньшей дальности, реализация которых не потребует больших вложений".

"Что касается утверждений, будто они ждут от России определенных шагов по выполнению договора и тогда, возможно, скорректируют свою позицию, то это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. А проще говоря, откровенный блеф. Американские требования абсолютно не вытекают из договора, но даже в случае их выполнения нами тут же возникнут какие-то новые претензии. Повторю: США для себя уже все решили", – заявил сенатор.

Член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов заявил: европейские страны должны осознать, что становятся мишенью для российских ракет в случае выхода США из ДРСМД.

"На мой взгляд, США давно приняли решение разрушить ДРСМД. И никакие наши аргументы по договору им не нужны. Иначе они использовали бы брифинг Минобороны РФ для корректировки своей позиции", – подчеркнул он.

"Цель понятна: ракеты в Европе должны стать противовесом нашему гиперзвуковому оружию в части подлетного времени. Плюс китайский фактор", – добавил Морозов.

Россия и США

Также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал, что обвинения в адрес РФ в невыполнении ДРСМД абсолютно необоснованны, это лишь предлог для США выйти из Договора.

"Была придумана сказка, что Россия нарушает договор, и под этим оправданием США стали разрабатывать вооружения, которые хотели создавать еще пять лет назад", – сообщил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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