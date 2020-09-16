Представитель МИД России Мария Захарова заявляет, что наличие клинических проб Алексея Навального необходимо для завершения доследственной проверки в России. Захарова – дама, конечно, экстравагантная, но отпущенный ей лимит невежества она уже исчерпала. Никакая доследственная проверка вообще не нужна. Российские правоохранительные органы вправе возбуждать уголовное дело по заявлениям о преступлениях и при наличии признаков, указывающих на совершение преступления. И того, и другого хватает. Забавно смотреть как высокопоставленные российские чиновники беспомощно оправдывают бездействие отечественной Фемиды – крутятся, как ужи на сковородке, но ничего убедительного придумать не могут.

Мария Владимировна, спросите клинические пробы Навального у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Ведь ему точно известно, что на момент вылета Навального в Германию в его организме ядов не было. Значит у него есть эти пробы, не с потолка же он взял эту свою уверенность? На худой конец справьтесь о пробах в омской больнице, где лежал Навальный. А еще лучше признайте, что крыть вам нечем и самое умное в вашем положении – промолчать, или уйти в отставку.

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