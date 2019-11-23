В России мэр попал в страшное ДТП: жена погибла. Первые фото

В Черемховском районе Иркутской области России в ДТП попал мэр города Тулун Юрий Карих.

В аварии погибла жена чиновника, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Сам он жив и, по данным Telegram-канала Mash, доставлен в больницу.

Предварительно, автомобиль Daewoo, за рулем которого находился Карих, врезался в грузовик КАМаЗ, припаркованный на обочине.

ДТП с Юрием Карихом Коллаж

Жена мэра Лариса скончалась на месте. По данным журналистов, у Кариха диагностирован ушиб грудной клетки. Его забрала "скорая" с подозрением на инфаркт.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, где минувшим летом дважды происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец.

Место ДТП LIFE SHOT

Место ДТП LIFE SHOT

Место ДТП LIFE SHOT

Фото с места аварии Telegram-канал Mash

Фото с места аварии Telegram-канал Mash

Как писал OBOZREVATEL, ранее в российской Пензе прямо на парковке обрушился асфальт, в результате чего авто буквально засосало под землю. Инцидент закончился трагедией – водитель и пассажир "Лады" погибли на месте.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.