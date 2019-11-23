Главная Новости
23 ноября • обновлено в 18:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России мэр попал в страшное ДТП: жена погибла. Первые фото

2.9т
Читать материал на украинском

В Черемховском районе Иркутской области России в ДТП попал мэр города Тулун Юрий Карих.

В аварии погибла жена чиновника, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Сам он жив и, по данным Telegram-канала Mash, доставлен в больницу.

Предварительно, автомобиль Daewoo, за рулем которого находился Карих, врезался в грузовик КАМаЗ, припаркованный на обочине.

Новости
Людей порвало на части: под Киевом случилось страшное ДТП. Кадры 18+

ДТП с Юрием Карихом

ДТП с Юрием Карихом

Коллаж

Жена мэра Лариса скончалась на месте. По данным журналистов, у Кариха диагностирован ушиб грудной клетки. Его забрала "скорая" с подозрением на инфаркт.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, где минувшим летом дважды происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец.

Место ДТП

Место ДТП

LIFE SHOT

Место ДТП

Место ДТП

LIFE SHOT

Место ДТП

Место ДТП

LIFE SHOT

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Telegram-канал Mash

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Telegram-канал Mash

Как писал OBOZREVATEL, ранее в российской Пензе прямо на парковке обрушился асфальт, в результате чего авто буквально засосало под землю. Инцидент закончился трагедией – водитель и пассажир "Лады" погибли на месте.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Иркутск
Теги
ДТП смерть фотографии Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги