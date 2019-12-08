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8 декабря • обновлено в 20:33
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Мчит пожарный поезд: в России вспыхнули склады. Фото

4.3т
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В воскресенье, 8 декабря, в Петрозаводске (Карелия) вспыхнул крупный пожар – горят складские помещения на площади 400 квадратных метров.

Здание расположено вдоль линии железной дороги. Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу РИА Новости.

Сообщается, что угрозы движению поездов нет.

В России вспыхнули склады

В России вспыхнули склады

РИА Новости

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что на место ЧП направлен пожарный поезд.

"На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", – сказали в ведомстве.

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По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 37 человек и 10 единиц техники.

В России вспыхнули склады

В России вспыхнули склады

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России вспыхнул адский пожар в ангаре с каучуком. В сеть попали фото и видео инцидента.

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Место
Россия Петрозаводск
Тег
пожар
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В Мордоре есть пожарные поезда и пожарная авиация. Эти дикари методом выгорания огонь не ликвидируют.
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