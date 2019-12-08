Мчит пожарный поезд: в России вспыхнули склады. Фото

В воскресенье, 8 декабря, в Петрозаводске (Карелия) вспыхнул крупный пожар – горят складские помещения на площади 400 квадратных метров.
Здание расположено вдоль линии железной дороги. Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу РИА Новости.
Сообщается, что угрозы движению поездов нет.
В России вспыхнули склады
РИА Новости
В пресс-службе МЧС РФ заявили, что на место ЧП направлен пожарный поезд.
"На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", – сказали в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 37 человек и 10 единиц техники.
В России вспыхнули склады
РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России вспыхнул адский пожар в ангаре с каучуком. В сеть попали фото и видео инцидента.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.