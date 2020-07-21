Маньяк, который 4 года держал в бункере рабынь, пообещал мстить дальше: история 'скопинского мучителя'

Россиянин Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", заявил, что планирует отомстить своим жертвам после освобождения из тюрьмы.

Об этом сообщает "МК". У некоторых сотрудников ИК-17 в Саратовской области, где мужчина отбывал срок, остались записи разговоров с Моховым, которые опубликовало издание. По словам солагерника маньяка, после освобождения насильник планирует рассказать всем "правду и компромат" о потерпевших.

Напомним, двадцать лет назад вся Рязанская область гудела от страшной новости: бесследно исчезли две юные девушки. Оказалось, 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену похитил местный житель. Для заточения пленниц Виктор Мохов построил специальный бункер. Над его созданием он трудился несколько лет. Хитрая конструкция была продумана до мелочей.

Бетонное помещение, расположенное под гаражом, было тщательно скрыто от посторонних глаз. Свет в нем включался из комнаты Мохова, находящейся в доме на этом же участке.

Скопинский маньяк держал своих жертв в плену, насиловал и запугивал на протяжении трех лет и семи месяцев. Девушки спаслись чудом.

Однажды, когда маньяк вывел одну из них "в гости" к своей квартирантке, ей удалось передать записку с просьбой о помощи. Благодаря этому полиция задержала насильника.

В колонии Виктор признался, что на преступление его толкнула безответная любовь.

"Девки не любили, вот взял этих и посадил туда. Встречался с разными, но, знаете, ухаживаешь-ухаживаешь, а отдачи нет. Чисто случайно получилось, другие убивают своих жертв, а я вот оставил себе", – процитировало скопинского маньяка издание.

За годы заточения старшая пленница Мохова родила от своего мучителя троих детей. Новорожденных насильник подбрасывал к дверям частных домов или больниц.

"Были чувства отцовские, конечно. Но у себя детей не мог оставить. Документов же не было на них", – рассказал преступник во время допроса.

По словам Виктора, испытывал чувства он и к своим пленницам. Поэтому и не смог убить.

"Я их любил, вообще-то девочки хорошие. Я действительно виноват. Они страдали, мучились, я видел их страдания и тоже переживал. Все было у них. Хорошо относился. Баловал конфетами, шоколадом, праздники отмечали", – вспоминал Мохов.

Мохов должен освободиться из тюрьмы в марте 2021 года. Ему недавно исполнилось 70 лет.

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