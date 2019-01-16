''Люди выбегали на улицу!'' Момент взрыва на химзаводе в России попал на видео

В сети опубликовали момент взрыва на химзаводе "Полипласт" Ленинградской области.

На опубликованных кадрах видно, как столб огня поднялся небо на несколько десятков метров, сообщает LIFE SHOT.

"Взрыв прогремел на заводе "Полипласт" в Ленинградской области. Рабочие стали выбегать на улицу – затем раздался взрыв", – сообщили очевидцы происшествия.

Напомним, что взрыв на заводе "Полипласт" прогремел утром, 16 января.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в ходе проведения монтажных работ из-за нарушения техники безопасности. По данным МЧС взорвалась установка по сухому смешиванию бетона.

По данным информации правительства Ленобласти РФ, во время взрыва пострадали четыре человека. Они госпитализированы с нетяжелыми ранениями.

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