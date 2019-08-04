Людей не жалко? В России произошло новое ЧП с самолетом-убийцей Путина

В Ставропольском крае России экстренную посадку в Минеральных водах совершил лайнер Sukhoi Superjet-100, летевший по маршруту Элиста-Сочи. На борту находился 81 пассажир.

Как сообщила "Комсомольская правда", командир произвел экстренную посадку из-за сигнала о разгерметизации. Маневр прошел успешно, пострадавших нет.

В аэропорте Минвод отметили, что подробную информацию расскажет только представитель обслуживающей самолет авиакомпании.

Самолет Sukhoi Superjet-100 Цензор.НЕТ

При этом от авиакомпании "Азимут", от которой лайнер совершал рейс, комментариев пока не поступило.

Как известно, это не первое ЧП, произошедшее с самолетами Sukhoi Superjet-100, прозванными самолетами-убийцами. Самым известным из таких случаев стала трагедия в аэропорту Шереметьево в Москве.

При этом, как сообщалось ранее, в России не намерены ни прекращать производство самолета Sukhoi Superjet 100, ни пересматривать весь проект, несмотря на все произошедшие ЧП с самолетами донной модели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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