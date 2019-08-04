Людей не жалко? В России произошло новое ЧП с самолетом-убийцей Путина

В Ставропольском крае России экстренную посадку в Минеральных водах совершил лайнер Sukhoi Superjet-100, летевший по маршруту Элиста-Сочи. На борту находился 81 пассажир.
Как сообщила "Комсомольская правда", командир произвел экстренную посадку из-за сигнала о разгерметизации. Маневр прошел успешно, пострадавших нет.
В аэропорте Минвод отметили, что подробную информацию расскажет только представитель обслуживающей самолет авиакомпании.
Самолет Sukhoi Superjet-100
Цензор.НЕТ
При этом от авиакомпании "Азимут", от которой лайнер совершал рейс, комментариев пока не поступило.
Как известно, это не первое ЧП, произошедшее с самолетами Sukhoi Superjet-100, прозванными самолетами-убийцами. Самым известным из таких случаев стала трагедия в аэропорту Шереметьево в Москве.
При этом, как сообщалось ранее, в России не намерены ни прекращать производство самолета Sukhoi Superjet 100, ни пересматривать весь проект, несмотря на все произошедшие ЧП с самолетами донной модели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая в московском аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек.
Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы лайнера.
Следствие озвучило главную версию катастрофы — первопричиной могли стать действия пилотов.
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