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30 мая • обновлено в 11:22
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"Лукашенко щелкнул Путина в нос": Зубов пояснил, почему парад Победы в Москве не отменят

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко «щелкнул в нос» президента РФ Владимира Путина, проведя парад Победы 9 мая

  • Путин не может отменить парад Победы, поскольку это для него – «идея-фикс»

  • Глава Кремля считает, что его «обдурили» и «внутренне глубоко травмирован»

4.3т
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Проведя парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, президент Беларуси Александр Лукашенко фактически "щелкнул в нос" президента РФ Владимира Путина, который перенес празднования.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов. "У него эти парады – идея-фикс. Он просто не может этого терпеть. Видимо, Путин внутренне глубоко травмирован тем, что Лукашенко щелкнул его в нос", – предположил он.

Политик заметил, что Путин "поддался убеждениям врачей", которые рекомендовали не проводить парад 9 мая из-за эпидемии COVID-19. "А вот Лукашенко не поддался, катастрофы в Беларуси не произошло, значит, его обдурили и надо всё это делать", – пояснил Зубов логику Путина.

Президент РФ не может отменить парад Победы

Президент РФ не может отменить парад Победы

Полную версию блиц-интервью Андрея Зубова скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня. Парад на 9 мая отменили еще в апреле в связи с пандемией коронавируса.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
День Победы Эксклюзив
Персоны
Александр Лукашенко Андрей Зубов Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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