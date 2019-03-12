Лукашенко сам пригласил российскую армию в Беларусь — Шушкевич

Российскому президенту Владимиру Путину незачем военным путем аннексировать какую-то часть Беларуси, чтобы влиять на нее для дальнейшего поглощения в рамках создания общего Союзного государства.

Российские войска и так находятся в республике, да и еще по приглашению президента страны Александра Лукашенко, сказал в интервью OBOZREVATEL первый руководитель Беларуси Станислав Шушкевич.

"России абсолютно незачем аннексировать Беларусь, потому что раскрыв рот от радости, Лукашенко сам приглашает сюда воинские части участвовать в парадах на 3 июля, дату освобождения Минска от фашистской оккупации. Не надо даже никакой агрессии: россиян в Беларусь приглашают с их техникой и их знаменами. И если Украина гордо отстаивает свою независимость, то Лукашенко унизил собственную армию, хотя он везде и заявляет, что это не так", – отметил Шушкевич.

Александр Лукашенко

По его словам, в белорусской армии отсутствует даже белорусский язык, все ведется на русском.

"Все команды и делопроизводство у нас на русском языке. Нет никаких шагов к самостоятельности. Тоже самое с автокефалией. Украина правильно поступила, создав собственную автокефальную церковь, как и другие 15 государств. А у нас благодарят и кланяются в сторону Кирилла. Это явно непотребная вещь и недостойная. В плане информации белорусы ориентированы на телевизор, считая, что живут хорошо и больше ни на что не претендуют", – признался он.

Первый руководитель Беларуси напомнил, что формально Союзное государство создано и существует, но люди получают от этого больше сложностей.

"Я когда лечу через Москву, то должен получить там свой багаж, пройти таможенный досмотр, и только потом сдать его снова. И что дало это Союзное государство? Ничего, кроме чепухи и объявления, что граждане Союзного государства проходят через ворота №3, а остальные – через нормальные ворота. Больше я не знаю никакой пользы", – рассказал Шушкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, республика Беларусь, которая входит в Таможенный союз с Россией, и без создания Союзного государства с ней превращается в колонию Кремля.

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