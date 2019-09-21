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21 сентября • обновлено в 12:35
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"Ложь – искусство": экс-премьер Британии рассказал о важной черте Путина

1.7т Читать материал на украинском

Для российского президента Владимира Путина ложь была искусством, он всегда отрицал то, к чему имел непосредственное отношение.

Об этом в своей книге "Под запись" написал бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает ВВС. По его воспоминаниям, лидер РФ утверждал, что вооруженные военные, которые воюют на Донбассе, не имеют никакого отношения к России, хотя это было не так.

"Для Путина ложь была искусством. Он отрицал вторжение в восточную Украину, хотя к тому моменту британские спецслужбы установили, что около 60% военных на востоке Украины – российские. А когда я говорил с ним после сбития Боинга над Донбассом, было ощущение, будто я говорю с кирпичной стеной. "Сотни людей погибли", – сказал я. "Это не имеет к нам отношения", – ответил он", – вспомнил Камэрон.

Владимир Путин и Дэвид Кэмерон

Владимир Путин и Дэвид Кэмерон

ВВС

Бывший премьер Великобритании вспомнил также свой разговор с Путиным на саммите G-8 в 2013 году. К тому времени их взаимопонимание укрепилось еще сильнее, и Путин даже позволял себе шутки.

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"Он тогда сказал: "Дэвид, я знаю, ты думаешь, что у меня есть рога и хвост, и я не очень верю в демократию... На его лице промелькнула улыбка. И знаешь, ты не слишком ошибаешься", – поведал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон издал мемуары, в которых, в частности, рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владимир Путин Дэвид Кэмерон
Место
Россия
Тег
Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну, пока ещё НИКТО не смог уличить Путина во лжи.
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