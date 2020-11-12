Лавров рассказал, чего Россия ждет от прихода Байдена к власти
Лавров ожидает от Байдена похожего отношения к РФ, как во времена Обамы
Он считает, что любых революционных изменений не будет
По словам главы МИД РФ, внешняя политика Белого дома на российском направлении может сплотить "расколотую" Америку
После прихода к власти в США Джо Байдена не стоит расчитывать на революционные изменения в политике Белого дома по отношению к России.
Как заявил на онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он ожидает похожего отношения от США к Кремлю, как во времена Барака Обамы.
"На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи – и я с ними в целом согласен – любых революционных изменений не ожидают", – сказал он.
По словам Лаврова, сейчас Америка находится в расколотом состоянии, и внешняя политика Белого дома на российском направлении может стать моментом, который сплотит граждан.
"Я надеюсь, что отношение ко Всемирной торговой организации при любом президенте будет более конструктивным. И что США не будут блокировать работу ВТО, пытаться подменить ее ситуативными двусторонними соглашениями", – добавил глава МИД РФ.
Как писал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что если Байден выберет решительную политику по отношению к стране-агрессору России, не стоит ожидать, что Кремль быстро уберется с Донбасса.