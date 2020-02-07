Кто такой Сергей Вольф и как он попал в скандал с убийством ветеранов, фото

В российском городе Киров нашли медбрата-анестезиолога Сергея Вольфа, который якобы при исполнении служебных обязанностей безнаказанно убил по меньшей мере десятерых ветеранов.

Некто от его имени рассказал в сети об этих преступлениях.

Некто анонимно стал возмущаться, как можно мучить животных, которые не могут дать сдачи. Он заявил, что таких людей нужно убивать, после чего стал утверждать, что сам является медиком и убил уже более десяти человек, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких.

Вот фрагменты этой переписки:

В ходе разговора неизвестный показал фотографию оружия на медицинской форме - фамилия закрыта, но там можно увидеть бейдж медбрата-анестезиста Сергея Владимировича.

Пользователи сети нашли человека, чья специальность и имя совпадают с данными на форме, - некий Вольф Сергей Владимирович работает в "Кировском областном госпитале для ветеранов войн".

Смотрите фото этого человека:

На данный момент представители СМИ уже обращались к руководству заведения с просьбой о проверке, может ли Вольф действительно быть тем анонимом-маньяком, но начальник Александр Розуван отказался.

По его словам, лично он информации об инциденте не имеет.

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