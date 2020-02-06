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7 февраля • обновлено в 08:14
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Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым: Бабин поделился инсайдом

19.4т
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Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что на выездном заседании Комитета Верховной Рады по правам человека, которое пройдет вблизи административной границы Крыма, может быть принято решение о возобновлении водоснабжения аннексированного полуострова.

"Не надо иметь большого ума, чтобы понять, зачем это", – заметил он в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, выездное заседание подтверждено "несколькими источниками". В частности, известно, что члены Комитета посетят дамбу на Северо-Крымском канале.

Кремль может попытаться купить воду для Крыма

Кремль может попытаться купить воду для Крыма

В этом контексте Бабин указал на парадокс. "Комитет по правам человека – не Комитет по вопросам агрополитики, не по вопросам экологии, не по вопросам национальной безопасности – внезапно едет в Херсон и внезапно посещает дамбу на Северо-Крымском канале. Не СИЗО, не интернат, не тубдиспансер или что-то еще, связанное с правами человека, а дамбу".

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Исходя из этого, он допустил, что "нам скажут, что в Крыму кто-то страдает, что давайте дадим воду, потому что "это же наши люди", и скажут, что взамен россияне предлагают на обмен 3, 5 или 7 крымских татар".

По словам Бабина, оккупационные власти не раз пытались подкупить украинских чиновников, предлагая им "сумасшедшие деньги" за открытие Северо-Крымского канала. "Во времена предыдущего президента называлась сумма в сотню миллионов долларов. Разумеется, неофициальные выплаты. Сейчас эти суммы, конечно же, возросли", – сказал он.

В то же время, как убежден экс-постпред, катастрофическая нехватка воды в Крыму может стать основанием для его деоккупации. Чтобы предотвратить "негосударственническое поведение" украинских чиновников, которым оккупанты могут снова предлагать немалые взятки, Бабин призвал журналистов и всех неравнодушных к судьбе Крыма отслеживать каждый их шаг. "Огласка останавливает все эти мошеннические схемы", – подчеркнул он.

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Как писал OBOZREVATEL, оккупационные власти аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней. На полуострове рассматривают возможность введения подачи воды по графику и использования воды вторично.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Аннексия Крыма Эксклюзив
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Крыма Крым без воды
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Комментарии
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
ха-ха-ха, кто то по этому каналу проторенной дорогой до Ростова доплывёт, даже с пианином.
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Мил Мил
Мил Мил
Если Крыму нужна днепровская вода ...они ее могут взять в черном море. Там ее валом
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Мил Мил, это то, которое украинцы вырыли? Не удавятся?
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Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Ставте туалеты как в Индии. Там ещё меньше воды. Поссали-попили. Ляпота
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