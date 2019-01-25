Удивительный народ. Им тыкаешь в их разрушенные больницы в 2019 году и спрашиваешь: "Ну, рады Крыму-то? Наелись великодержавной муры?", а они в ответ оскорбляются и говорят, что не надо всех под одну гребенку. Очень ранимый, очень чувствительный и мнительный народ.

Но вся тонкая натура их куда-то девается и огрубевает, когда им напоминаешь про тысячи убитых украинцев, про гонения на крымских татар, про убитых грузинов, про геноцид чеченцев...

Вот то, что их страна принесла столько горя другим народам, разрушила миллионы судеб, а если взять XX век еще, то десятки миллионов жизней попали под мясорубку, ручку которой они крутили и продолжают крутить до сих пор всем дружным коллективом - вот это их совершенно не задевает и не оскорбляет.

Даже вызывает некоторую гордость. А если их рылом ткнуть в их больницы средневековые, вы их быт убогий, в их нищету, бесправие и разруху, то они сразу обижаются: "А причем тут Крым? А причем тут Путин? А причем тут Украина? А причем тут МЫ?" Как вам объяснить, чтобы пробиться через боярышниковое амбре и достучаться через телевизионное излучение, кхм, ну, вам говорят, что вы великий народ, что у вас великая держава, тратят триллионы долларов на уничтожения других народов и захват чужих территорий, а вы мало того, что живете в дерьме, так вам еще никого не жалко и не чувствуете себя ни в чем виноватыми.

Хотя напомню, что это правительство вы выбирали сами. Возвеличили его сами. За кандалы и ошейники бились сами, расталкивая друг друга локтями. И на Донбассе воюет не кремлевская администрация, а петьки и ваньки - ваши сыновья, мужья и братья. Добровольно. А живете вы в дерьме. Затрачиваете столько энергии на ненависть к другим нациям, а жизнь лучше не становится.

Крым ваш? Ну, ваш он. Никто в мире не признал, правда, но все равно ваш. И дальше что? Вы-то где? А вы в дерьме. А почему? Где счастье-то? Где жизнь-то достойная? Где образование, медицина, дороги, свободная и защищенная жизнь? Нету? Какие достижения, кроме аннексий, оккупаций и геноцидов у вас в ретроспективе? В вашем бестолковом существовании есть вообще какой-либо резон, ибо кроме трагедий, смерти и горя окружающим вы ничего в принципе, от природы не способны воспроизводить?

Ок, вообще на пальцах. Либо Крым, либо штукатурка и лекарства в больницах. Либо покаяние за миллионы невинно убиенных, либо ваше крепостное существование. Есть понимание? Понимания нет. Хотя ладно, у меня уже заканчивается бисер. Забыли, что я сказал.

Да, конечно, ни при чем, ребят, Крым, только вы заживо уже гниете. Последняя просьба: закопайте себя сами побыстрее, пожалуйста. Мир просто не заслуживает таких особенных, вышагивающих строем по особому пути. Без обид, ладно. Вы - лучшие, могучие, избранные, великие, вас все боятся и уважают. Сортиры только на улице у половины страны, а так - хоть сейчас на Марс и на Вашингтон.

Если надо - повторите. Вообще без базара. Луч-ши-е. Главное не нервничайте и не обижайтесь. Просто отвалите от всех. Утомили уже - сил нет.

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