"Крым не наш": в России неожиданно открестились от полуострова

В городах России выразили протест против проявлений агрессии в отношении Украины, оставив ряд красноречивых надписей на стенах об аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Подтверждающие фото опубликовало "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на въезде в город Тосно Ленинградской области России неизвестные оставили призыв "Вернем Крым Украине", а на стелле в городе Псков появилась надпись "Крым не наш".

В России неожиданно открестились от Крыма

Ополчились россияне и против поддержки Кремлем террористов на востоке Украины. В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковський переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".

В России призвали вернуть Крым Украине

В России неожиданно открестились от Крыма

В России ополчились против Кремля из-за Донбасса

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее крупнейший оператор РФ Tele2 исключил аннексированный полуостров из своей тарифной сетки, заявив, что "Крым не наш".

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