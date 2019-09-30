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30 сентября • обновлено в 19:02
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"Крым не наш": в России неожиданно открестились от полуострова

6.8т Читать материал на украинском

В городах России выразили протест против проявлений агрессии в отношении Украины, оставив ряд красноречивых надписей на стенах об аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Подтверждающие фото опубликовало "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на въезде в город Тосно Ленинградской области России неизвестные оставили призыв "Вернем Крым Украине", а на стелле в городе Псков появилась надпись "Крым не наш".

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В России неожиданно открестились от Крыма

В России неожиданно открестились от Крыма

Ополчились россияне и против поддержки Кремлем террористов на востоке Украины. В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковський переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".

В России призвали вернуть Крым Украине

В России призвали вернуть Крым Украине

В России неожиданно открестились от Крыма

В России неожиданно открестились от Крыма

В России ополчились против Кремля из-за Донбасса

В России ополчились против Кремля из-за Донбасса

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее крупнейший оператор РФ Tele2 исключил аннексированный полуостров из своей тарифной сетки, заявив, что "Крым не наш".

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Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Крым Донбасс
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Александров Сергей
Александров Сергей
На заборе тоже х1й написано...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Лиха беда начало !
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Бабки Ходорковского отрабатывают. Жидковато как-то. Экономит Ходор.
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