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Кремлевский мамковед
Кремлевский мамковед
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Президенту подставили табуретку

1.4т

На этой неделе опять случился очередной низкий исторический рейтинг доверия Путину (открытый вопрос), – 30,5% – зафиксированный с начала исследований ВЦИОМ с января 2006 года.

Теперь же Путину по "медицинским" показаниям выписали новый рейтинг доверия (с закрытым вопросом), с тремя предыдущими он чувствовал себя неуверенно на посту гаранта. Это связано с тем, что обстановка в стране, благодаря вовсю бушующему экономическому кризису, постепенно накаляется, вызывая турбулентность в общественном сознании, уже год поддерживающая высокий уровень протестного потенциала. Все деструктивные процессы ведут к раскручиванию политического кризиса. Некачественная статистика и сомнительная социология, стоящая на службе у власти, не отражают реального положения дел, сложившихся в стране.

Теперь четыре рейтинга, как ножки от табуретки, поддерживают Президента на его посту. Но существует опасный дисбаланс в структуре объекта, ведь все показатели разного значения:

• доверие Путину (открытый вопрос) – 30,5% (ВЦИОМ).

Новости
К концу месяца рейтинг Путину будет уже 99,9%

• доверие Путину (закрытый вопрос) – 72,3 % (ВЦИОМ).

• электоральный рейтинг Путина – 48% (ФОМ).

• одобрение деятельности Президента – 64,5% (ВЦИОМ).

Перекоса конструкции верховная власть не выдержит, ее эксплуатационный износ вызовет усталостные трещины в системе, что приведет к ее разрушению.

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Автор
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Тема
Социально-экономическая ситуация в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости Россиирейтингпутин
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Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
"Мамковед"-мурковод....импотент,у которого давно ничего не стоит,ну хотя бы рейтинг....
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