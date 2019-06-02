На этой неделе опять случился очередной низкий исторический рейтинг доверия Путину (открытый вопрос), – 30,5% – зафиксированный с начала исследований ВЦИОМ с января 2006 года.

Теперь же Путину по "медицинским" показаниям выписали новый рейтинг доверия (с закрытым вопросом), с тремя предыдущими он чувствовал себя неуверенно на посту гаранта. Это связано с тем, что обстановка в стране, благодаря вовсю бушующему экономическому кризису, постепенно накаляется, вызывая турбулентность в общественном сознании, уже год поддерживающая высокий уровень протестного потенциала. Все деструктивные процессы ведут к раскручиванию политического кризиса. Некачественная статистика и сомнительная социология, стоящая на службе у власти, не отражают реального положения дел, сложившихся в стране.

Теперь четыре рейтинга, как ножки от табуретки, поддерживают Президента на его посту. Но существует опасный дисбаланс в структуре объекта, ведь все показатели разного значения:

• доверие Путину (открытый вопрос) – 30,5% (ВЦИОМ).

• доверие Путину (закрытый вопрос) – 72,3 % (ВЦИОМ).

• электоральный рейтинг Путина – 48% (ФОМ).

• одобрение деятельности Президента – 64,5% (ВЦИОМ).

Перекоса конструкции верховная власть не выдержит, ее эксплуатационный износ вызовет усталостные трещины в системе, что приведет к ее разрушению.

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