Греция переходит на газ из США. Первый груз сжиженного газа из США поступит в Грецию уже до конца этого года

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас хоть и провёл неделю назад совместную пресс-конференцию с российским президентом, и о прекращении "санкционной войны" говорили, и даже галстук в подарок от царя-батюшки получил, и вообще, казалось бы, православная Греция за нас и Ципрас наш! Однако, это только красивая картинка про "великие геополитические победы российского президента" для российских информационно-пропагандистских ресурсов. А вот в реальности - всё немного иначе.

Греция переходит на газ из США. Первый груз сжиженного газа из США поступит в Грецию уже до конца этого года. Он будет перекачан в недавно запущенный резервуар станции СПГ Реветуса. Об этом сообщило Министерство окружающей среды и энергетики Греции.

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Прекрасной субботы, друзья.

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