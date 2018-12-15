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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Кремлевская многоходовочка: Путин снова всех переиграл!

1.7т

Греция переходит на газ из США. Первый груз сжиженного газа из США поступит в Грецию уже до конца этого года

Шабат шалом всем добрым людям!

Начинаем выходной день с очередной кремлёвской многоходовочки! Ведь Путин снова всех переиграл!

Кремлевская многоходовочка: Путин снова всех переиграл!

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас хоть и провёл неделю назад совместную пресс-конференцию с российским президентом, и о прекращении "санкционной войны" говорили, и даже галстук в подарок от царя-батюшки получил, и вообще, казалось бы, православная Греция за нас и Ципрас наш! Однако, это только красивая картинка про "великие геополитические победы российского президента" для российских информационно-пропагандистских ресурсов. А вот в реальности - всё немного иначе.

Новости
Владимир Владимирович снова всех переиграл... даже своих

Греция переходит на газ из США. Первый груз сжиженного газа из США поступит в Грецию уже до конца этого года. Он будет перекачан в недавно запущенный резервуар станции СПГ Реветуса. Об этом сообщило Министерство окружающей среды и энергетики Греции.

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Прекрасной субботы, друзья.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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хант мануэль
хант мануэль
Грек ,если не нае***т и дня не проживет!!!!
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Московец Леонид
Московец Леонид
А сколько бабла кремляди ввалили в Грецию..!! Они забыли,что греки сделали мир таким как он стал ..И в Греции....все есть..и мозги тоже..!
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