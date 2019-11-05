Самое подлое в предложении Путина обнулить взаимные претензии между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" то, что иск в Стокгольмский арбитраж подал именно российский газовый монополист.
То есть, Россия подала иск, чтобы сбить с нас деньги, проиграла суд так, что должна нам деньги, а теперь предлагает "обнулить взаимные претензии".
Аки на дуэли. Кремль первым совершил выстрел в Украину, промахнулся - и, не дождавшись нашего ответного выстрела, предложил завершить дуэль.
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