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5 ноября • обновлено в 13:16
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Кремль выстрелил в Украину и промахнулся

1.1т

Самое подлое в предложении Путина обнулить взаимные претензии между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" то, что иск в Стокгольмский арбитраж подал именно российский газовый монополист.

То есть, Россия подала иск, чтобы сбить с нас деньги, проиграла суд так, что должна нам деньги, а теперь предлагает "обнулить взаимные претензии".

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Аки на дуэли. Кремль первым совершил выстрел в Украину, промахнулся - и, не дождавшись нашего ответного выстрела, предложил завершить дуэль.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликт Стокгольмское решение по газу Рынок газа
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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