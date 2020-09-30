Кремль повторил за Фокиным заявление об отсутствии войны между Россией и Украиной
В Кремле раз указали, якобы на оккупированном Россией Донбассе "идет внутриукраинский конфликт", а не война между РФ и Украиной.
Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова цитируют пропагандистские росСМИ.
"На Донбассе не происходит и не происходило войны между Россией и Украиной. Там – внутриукраинский конфликт", – высказался он.
Таким образом представитель российской власти прокомментировал подобные слова уже уволенного с должности первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина. По мнению украинского политика, риторика о войне между Россией и Украиной не имеет никакого подтверждения, а примирение сторон на Донбассе должно проходить на основе Минских договоренностей.
По словам Пескова, так Фокин "солидаризировался с очевидностью в этом вопросе".
"Скорее всего, украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась в течение не одного года", – ответил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Витольд Фокин прибыл на заседание парламентского комитета по вопросам государственной власти, чтобы объяснить свои резонансные высказывания по поводу статуса Донбасса и амнистии. На нем он и сказал, чо "не видит" войны между РФ и Украиной.