Компания Apple признала Крым и Севастополь российскими, заявили в российском комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции - ред.

Коммерческие интересы всегда будут стоять для бизнеса выше, чем интересы ценностей. Кремль это прекрасно понимает и это позволяет ему успешно шантажировать крупные коммерческие компании, такие как Google, Facebook, а теперь и Apple. По всей видимости им ставятся условия, если вы хотите работать в России, вы будете принимать российскую точку зрения на военные преступления, которые совершила Москва.

Другой вопрос, почему на данный момент нет никакой реакции со стороны официальных американских властей? Ведь единственный способ избежать подобной ситуации, которая складывается, и для компании Google, которую убеждали закрашивать аннексированный Крым в российские цвета для российских пользователей, это поставить следующие условия. Или вы не существуете вообще, как компания, или, если хотите работать, вы должны отказаться от переговоров с российскими властями по поводу аннексированного Крыма.

Apple Россия www.digger.ru

Если бы такое условие было поставлено Департаментом, Белым домом или даже Брюсселем, если бы Запад принял единую жесткую позицию и потребовал бы от крупнейших компаний соблюдать законодательство США и ЕС в этой части, то я вас уверяю, что из двух зол, эти крупные коммерческие компании, выбрали бы наименьшее. Да, возможно, они ушли бы из России, но продолжили бы функционировать.

Но поскольку таких условий не выдвигается не со стороны Вашингтона, ни со стороны Брюсселя, то все заканчивается тем, что компании просто вынуждены следовать требованиям российских властей. К большему сожалению, деньги для них важнее политической позиции.

Россия успешно может купить крупные компании, не говоря уже о маленьких коммерсантах. Но это проблема не только России. Крупные компании идут на уступки и для других диктаторских режимов. Это проблема той самой пресловутой воли Запада, которой нет. Западным лидерам на это наплевать. Они считают, что ничего страшного не произойдет, потерпим. И так шаг за шагом они потихонечку уступают диктатурам в вопросах ценностей, которые кажутся незначительными до тех пор, пока однажды российские войска вдруг не оказываются на чужой земле.

Войны продолжаются у всех на глазах, есть сотни и тысячи погибших в Украине, в Грузии. Но пока эти войны продолжаются за пределами Запада, то он это съедает.

Но при этом я верю, что никогда и не при каких обстоятельствах, Крым официально не будет признан частью России ни США, ни Евросоюзом. Никем и никогда. Так же как и северный Кипр, который казалось бы, все уже забыли, никогда не будет признан турецким.

Но тут вопрос даже не в официальном признании, а в фактических решениях. Они тоже имеют очень большое значение. Ведь совершая такое количество шагов по признанию Крыма российским, постепенно вопрос уходит с повестки дня и стирается грань. Мы оказываемся в ситуации той зоны гибридности, которой и добивается Россия. К сожалению, путем шантажа, подкупа и ультимативного давления, это у нее получается достаточно успешно.

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