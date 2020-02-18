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18 февраля • обновлено в 16:40
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Павел Фельгенгауэр
Павел Фельгенгауэр
Российский военный обозреватель и аналитик Все статьи автора

Кремль показал Зеленскому, кто контролирует войну на Донбассе

6.8т

Сегодня Кремль показал Зеленскому, что он не может закончить войну на Донбассе. Это не в его силах и не в его возможностях: президент Украины ситуацию не контролирует.

Нынешняя стычка в районе Золотого – довольно серьезная, но она локальная. Это точно не прорыв к Кривому Рогу или к Запорожью. Это политическое давление на Киев и на мир в целом. Им показали, кто на самом деле контролирует ситуацию. Заявление Зеленского о том, что война закончена не стоит ломаного гроша. Не он это решает и объективно это правильно: нельзя закончить войну в таком порядке, если не ты сильная сторона.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Почему это произошло сегодня? Возможно, последние заявления Зеленского, в частности с поляками (что СССР вместе с Адольфом Гитлером развязали Вторую мировую войну. - ред), не понравились Москве.

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Так что этот бой на Донбассе подорвал все демагогии Зеленского, что война заканчивается или война закончена. Хрен тебе – закончена, сказал Кремль.

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Автор
Павел Фельгенгауэр Павел Фельгенгауэр
Темы
Российско-украинский конфликт Война Война на Донбассе Российская военная угроза Бой под Золотым
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости России война
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Так Янелoх не лoх - или таки лoх?
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bregovich mark
bregovich mark
Интересно!Сколько раз Нормальному человеку нужно удариться лбом о дверь,что бы понять,что она Закрыта!!??????!.Выразил соболезнование погибшему!!!!!!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
старшие все решат в Москве
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Franta Bonanta, это ты на своей паРРаше со "старшими" сопли жуй, ссыкля росейская. А пока дохнет твой помойный скот на Домбабвэ - мы сами решим - кто вы там есть такое - дохлый уже кац или пока живой!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Franta Bonanta, Старшие не Мацкве, она младше Киева на 600 лет. По этому ваши иллюзии о старшенстве засуньте себе за пазуху и оставьте ваши влажные мечты о каком то мнимом старшинстве.
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