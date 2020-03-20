Ситуация с коронавирусом в России вчера приобрела ещё один отчетливый маркер своей как абсурдности, так и критичности. И имею в данном случае я ввиду два примечательных эпизода, имевших место быть в совершенно разных социально-общественных и политических плоскостях.

Во-первых, это, безусловно, заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что в России тяжелая ситуация с коронавирусом, буквально “пожар”, но не вся информация об этом дается в СМИ.

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Во-вторых, это интервью игрока российской сборной по футболу, Ари, данное им в Бразилии касательно ситуации в РФ с коронавирусом. Дословно, он отметил: "Власти России не говорят правду о том, сколько человек на самом деле заразились коронавирусом. Если сравнивать с другими странами, то в России очень мало заболевших. Я думаю, что власти не разглашают реальные данные. Один из врачей "Краснодара" рассказал мне, что в городе уже есть умершие от коронавируса".

В свою очередь, не успел Ари вернуться в Россию, как тут же дал опровержение своих слов, сказанных в интервью бразильским журналистам, мол – исказили. Ещё бы, Ари, не забывай где работаешь, это тебе не Бразилия!

Почему я решил обратить внимание на эти два случая, двух совершенно между собой не связанных личностей? Да потому, что эти два случая как нельзя лучше демонстрируют то, насколько в России все плохо не только с распространением коронавируса, но и банально – свободой слова.

Беларусы знают о коронавирусе в России больше и лучше чем россияне. В Бразилии знают о коронавирусе в России больше и лучше чем россияне. Все знают о том, что ситуация с распространением коронавируса в России подобна коллапсу, но в самой России сообщают о 199 случая заражения. Но это пока…

Легализация масштабов эпидемии, так или иначе, но произойдёт. Вопрос лишь в том, до какого уровня эту легализацию проведут? Ведь заболевших с каждым днём всё больше, а реальная картина, может вызвать хаос и панику. Во многом потому, что информация, которую долгое время скрывали, стала настолько токсичной, что с холодным рассудком её вряд ли смогут в российском обществе воспринять и переварить.

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