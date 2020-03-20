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20 марта • обновлено в 12:22
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Коронавирус в России: когда мир знает больше, чем россияне

6.1т

Ситуация с коронавирусом в России вчера приобрела ещё один отчетливый маркер своей как абсурдности, так и критичности. И имею в данном случае я ввиду два примечательных эпизода, имевших место быть в совершенно разных социально-общественных и политических плоскостях.

Коронавирус в России: когда мир знает больше, чем россияне

Во-первых, это, безусловно, заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что в России тяжелая ситуация с коронавирусом, буквально “пожар”, но не вся информация об этом дается в СМИ.

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Во-вторых, это интервью игрока российской сборной по футболу, Ари, данное им в Бразилии касательно ситуации в РФ с коронавирусом. Дословно, он отметил: "Власти России не говорят правду о том, сколько человек на самом деле заразились коронавирусом. Если сравнивать с другими странами, то в России очень мало заболевших. Я думаю, что власти не разглашают реальные данные. Один из врачей "Краснодара" рассказал мне, что в городе уже есть умершие от коронавируса".

В свою очередь, не успел Ари вернуться в Россию, как тут же дал опровержение своих слов, сказанных в интервью бразильским журналистам, мол – исказили. Ещё бы, Ари, не забывай где работаешь, это тебе не Бразилия!

Почему я решил обратить внимание на эти два случая, двух совершенно между собой не связанных личностей? Да потому, что эти два случая как нельзя лучше демонстрируют то, насколько в России все плохо не только с распространением коронавируса, но и банально – свободой слова.

Беларусы знают о коронавирусе в России больше и лучше чем россияне. В Бразилии знают о коронавирусе в России больше и лучше чем россияне. Все знают о том, что ситуация с распространением коронавируса в России подобна коллапсу, но в самой России сообщают о 199 случая заражения. Но это пока…

Легализация масштабов эпидемии, так или иначе, но произойдёт. Вопрос лишь в том, до какого уровня эту легализацию проведут? Ведь заболевших с каждым днём всё больше, а реальная картина, может вызвать хаос и панику. Во многом потому, что информация, которую долгое время скрывали, стала настолько токсичной, что с холодным рассудком её вряд ли смогут в российском обществе воспринять и переварить.

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Автор
Злой одессит Злой одессит
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Mega Death
Mega Death
Смотрю , как люди в масках на школьном стадионе трупы жгут . Машины все новые подвозят. Некоторые трупы еще живы и пытаются ползти. но их баграми в кучу собирают . Шо творится, шо творится))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Mega Death, бу-га-га-га-га))). Зачёт!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Mega Death, Прослезился ((( Ту уж, держись, там. Кого же я материть буду? (((((
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ВСЁ КИРДЫК ВИРУСУ ))))) Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга будет выпускать ладан с усиленным противовирусным эффектом, говорится в сообщении обители.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Ага, уже не написано, что "комментарии не модерированные". Ну уже хорошо.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
как не написано? Написано. Но трут.
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