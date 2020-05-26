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26 мая • обновлено в 20:23
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В Москве посадили на карантин кошку с COVID-19

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В Москве COVID-19 подтвердили у домашней кошки, ее посадили на карантин.

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Об этом сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных. Уточняется, что наличие вируса SARS-CoV-2 у домашнего питомца было зафиксировано по результатам лабораторного исследования.

Для анализа ПЦР у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Организация не сообщила, болели ли коронавирусом владельцы животного. Также неизвестно, есть ли у кошки какие-либо симптомы.

На сайте указывается, что кошка помещена на карантин "по месту нахождения".

В Москве посадили на карантин кошку с COVID-19

Скриншот сайта Всемирной организации по охране здоровья животных

Напомним, ранее ученые заявили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек по сравнению с другими животными, с которыми чаще всего контактирует человек.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился COVID-19 от животного. В конце апреля коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах в стране.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Россия Москва
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