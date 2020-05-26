В Москве посадили на карантин кошку с COVID-19

В Москве COVID-19 подтвердили у домашней кошки, ее посадили на карантин.

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Об этом сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных. Уточняется, что наличие вируса SARS-CoV-2 у домашнего питомца было зафиксировано по результатам лабораторного исследования.

Для анализа ПЦР у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа.

Иллюстрация pexels.com

Организация не сообщила, болели ли коронавирусом владельцы животного. Также неизвестно, есть ли у кошки какие-либо симптомы.

На сайте указывается, что кошка помещена на карантин "по месту нахождения".

Скриншот сайта Всемирной организации по охране здоровья животных

Напомним, ранее ученые заявили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек по сравнению с другими животными, с которыми чаще всего контактирует человек.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился COVID-19 от животного. В конце апреля коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах в стране.

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