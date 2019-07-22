"Киев – русский?" Претензию Путина разгромили в пух и прах

Заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы Киев и Киевская область ранее считали себя русскими и поэтому в прошлом "присоединились к России" – "абсолютная глупость".

"Дерзкие манипуляции с историей и довольно грубые фальсификации – это вообще визитная карточка современного российского империализма", – сказал OBOZREVATEL историк Андрей Холявка.

Владимир Путин в Валаамском монастыре Официальный сайт президента РФ

"Если говорить о сугубо исторической составляющей, то это абсолютная глупость, не говоря уже о разделении на области. Казацкое государство Хмельницкого – это три воеводства: Киевское, Черниговское и Брацлавское. Киевское было наибольшим, оно включало целый ряд современных областей. Условно говоря, это сегодняшняя центральная Украина. Земли войска запорожского – это фактически от Южного Буга по Донбасс. То есть на то время территориальное ядро современной Украины было в основном сформировано, кроме юга и Крыма", – пояснил историк.

"Все остальное – абсолютно ахинейские фальсификации, рассчитанные на тех, кто вообще не ориентируется в истории, таких как Оливер Стоун, которому очень трудно что-то понять в истории Восточной Европы", – заметил он.

Комментируя слова Путина о том, что якобы украинцы, проживающие в центральных районах страны, "не считали себя чем-то другим, кроме как русскими", поскольку, как и русские, были православными, Холявка сказал: "Начнем с того, что название было "русин", а не "русский". Параллельно с этим существовал "народ казацкий". Несмотря на православие, наши люди отличали себя от жителей Московии точно так же, как и от поляков, с которыми были религиозные различия".

"Весь этот дискурс держится на натяжках, фальсификациях и манипуляциях", – заявил историк.

И добавил: "Украина так и не смогла наладить самопрезентацию вовне, продвижение своего видения и систему обезвреживания российской реваншистской пропаганды".

Как писал OBOZREVATEL, в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин сказал следующее: "Cмотрите, ведь когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области были: Киев, Киевская область, северные области и южные. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как русскими. Потому что в основе лежало что? Религиозная принадлежность. Все были православными и называли себя русскими".

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