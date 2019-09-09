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10 сентября • обновлено в 06:52
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"Картинка для телевизора!" В Кремле пояснили, почему Путин кинул обмененных россиян

21.2т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин не прибыл в аэропорт встречать освобожденных россиян, так как это не прерогатива главы государства.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает РИА "Новости". Он отметил, что Путин прошел ту часть пути, чтобы обмен состоялся.

"Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт", – сообщил Песков.

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Также в Кремле позитивно оценили обмен пленными между Украиной и РФ, видя в этом "осторожный оптимизм" для нормализации отношений между странами.

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной, первое. И конечно, что главное, для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей", – добавил Песков.

Владимир Путин

Владимир Путин

Также пресс-секретарь Путина объяснил, почему заключенных торжественно не встречали в Москве:

"Разница не в эмоциональном фоне и церемониальности, здесь все-таки важна суть и важна та проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, что 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну зато ваши политики и лидеры общественного мнения обмен для собственного пиара использовали на всю катушку!
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1
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
На фига Хутину эти человеческие отбросы? Своего дурачья хватает.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А пьяный президент Украины встречал? По его вине создалась такая ситуация, что кого-то нужно менять.
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