"Картинка для телевизора!" В Кремле пояснили, почему Путин кинул обмененных россиян

Президент РФ Владимир Путин не прибыл в аэропорт встречать освобожденных россиян, так как это не прерогатива главы государства.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает РИА "Новости". Он отметил, что Путин прошел ту часть пути, чтобы обмен состоялся.

"Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт", – сообщил Песков.

Также в Кремле позитивно оценили обмен пленными между Украиной и РФ, видя в этом "осторожный оптимизм" для нормализации отношений между странами.

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной, первое. И конечно, что главное, для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей", – добавил Песков.

Владимир Путин

Также пресс-секретарь Путина объяснил, почему заключенных торжественно не встречали в Москве:

"Разница не в эмоциональном фоне и церемониальности, здесь все-таки важна суть и важна та проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, что 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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