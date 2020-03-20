Как в СССР появилась туалетная бумага и чем пользовались раньше: раскрыт секрет

До появления в Советском Союзе туалетной бумаги граждане пользовались тем, что обычно оказывалось у них под рукой в туалетной комнате – в основном это были страницы газет и журналов.

Как пишет издание "Русская семерка", некоторые для удобства разрезали или разрывали листы на небольшие квадраты и клали их рядом с отхожим местом.

Тогда никто не задумывался над тем, что в типографской краске содержится вредный для организма свинец или другие не совсем полезные химические вещества. Более того, люди не могли понять, для чего тратиться на специальную туалетную бумагу.

Туалетную бумагу в СССР начали производить 50 лет назад

Производить туалетную бумагу в СССР начали только в 1969 году. Этим занялся Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области. Специально для этого в Англии закупили оборудование, и 3 ноября в торжественной обстановке новую линию наконец запустили.

Чтобы люди прочувствовали туалетную бумагу на себе, было принято решение раздавать рулоны работникам самого комбината, а также сотрудникам других крупных предприятий. Кроме того, во многих кинотеатрах Союза перед показом фильма демонстрировали рекламные ролики с туалетной бумагой в главной роли.

План сработал и вскоре туалетная бумага стала такой популярной, что одно предприятие уже не могло ответить на спрос адекватным предложением. Тогда пришли на помощь другие заводы, которые, конечно, не имели соответствующего оборудования, но зато могли выпускать туалетную бумагу в пачках (как писчую).

Как сообщал OBOZREVATEL, в советское время среди населения настоятельно внедрялись правила с призывом к гражданам отказаться от рукопожатий при приветствии, чтобы не заразиться какой-либо инфекцией.

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