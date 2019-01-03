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Как в Магнитогорске: в России произошло новое ЧП с домом. Видео

6.4тЧитать материал на украинском

В российском городе Новочеркасск 3 января обрушилось 4-этажное здание офисного и развлекательного центра.

Как сообщает местное издание "DonDay Новочеркасск", это случилось около 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву) на улице Буденновская (чтобы посмотреть видео с места ЧП, проскрольте до конца страницы).

Уточняется, что обвалилась часть дома, которая расположена над отделением "Сбербанка". Во время ЧП в боулинг-клубе находились люди. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Как в Магнитогорске: в России произошло новое ЧП с домом. Видео

DonDay Новочеркасск

Новости
Взрыв дома в Магнитогорске: спасатели прекратили поиск погибших

"По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте крушения дома работают спасатели", – сообщает управление по делам ГОЧС Новочеркасска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 декабря в Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме. В результате ЧП рухнул весь подъезд. Официальная причина — взрыв бытового газа.

Позже в том же городе взорвалась и загорелась маршрутка. Погибли трое. Российские спасатели вытащили 39 тел при разборе завалов дома, среди которых оказались 6 детей.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
У них и в Магнитогорске никто не пострадал поначалу писали кацы!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Смотрю весело на РФии год начался, такими темпами к 20-му там никуя не останется, шо гебьё не подорвёт, само рухнет
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