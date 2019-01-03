Как в Магнитогорске: в России произошло новое ЧП с домом. Видео

В российском городе Новочеркасск 3 января обрушилось 4-этажное здание офисного и развлекательного центра.

Как сообщает местное издание "DonDay Новочеркасск", это случилось около 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву) на улице Буденновская (чтобы посмотреть видео с места ЧП, проскрольте до конца страницы).

Уточняется, что обвалилась часть дома, которая расположена над отделением "Сбербанка". Во время ЧП в боулинг-клубе находились люди. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

DonDay Новочеркасск

"По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте крушения дома работают спасатели", – сообщает управление по делам ГОЧС Новочеркасска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 декабря в Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме. В результате ЧП рухнул весь подъезд. Официальная причина — взрыв бытового газа.

Позже в том же городе взорвалась и загорелась маршрутка. Погибли трое. Российские спасатели вытащили 39 тел при разборе завалов дома, среди которых оказались 6 детей.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.