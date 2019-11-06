Главная Новости
6 ноября • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Как в Китае: в России задумали запустить тотальную слежку за людьми

792 Читать материал на украинском

В 2019 году мэрия Москвы (Россия) принялась за цифровизацию города путем внедрения "умных" камер с системой распознавания лиц.

Конкурс на разработку масштабной системы распознавания лиц был анонсирован в рамках программы "Умный город – 2030". При этом, пишет "Новая газета", власти Москвы изучают опыт применения системы "цифрового контроля" в Китае, для чего чиновники отправляли делегацию в Пекин.

Предполагается установить около 2000 тысяч "умных" камер. Они будут автоматически проверять всех прохожих, и если алгоритм посчитает кого-то из них человеком, который внесен в базу разыскиваемых, то его фотография отправляется сотруднику полиции.

Предполагается установить около 2000 тысяч камер

Предполагается установить около 2000 тысяч камер

kaspersky.ru

Примечательно то, что нейросети умеют идентифицировать человека не только по лицу, но и по силуэту. Распознать личность человека можно, даже если его лицо скрыто под маской, бородой или за очками. Технологии будет достаточно считать силуэт и форму черепа, которая не меняется в течение жизни.

Новости
Он залезет вам в голову: миру пообещали Сталина XXI века

Несколько экспертов в комментарии изданию объяснили, чем чревато введение видеонаблюдения.

"Общая проблема российского законодательства заключается в том, что ни офлайн-, ни онлайн-слежение сейчас не имеет четких критериев: когда это допустимо и в отношении какого круга лиц", – сказал юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян.

Другой риск введения такой системы идентификации – масштабные утечки: информация может попасть в руки злоумышленников, что не ново для государственных ведомств.

Также такая цифровизация поможет властям усовершенствовать методы борьбы с протестной активностью.

"Они попробовали [бороться с демонстрациями] силовыми сценариями, но оказалось, что работает это плохо, а выглядит еще хуже, — говорит источник "Новой" в окружении администрации президента. — С помощью системы распознавания лиц, если подключить ее к профилям людей в соцсетях и на госуслугах, можно рассылать людям штрафы, как сегодня их рассылают автомобилистам. При таком раскладе на бульварах не будет никакой Росгвардии, и перед гражданами встанет вопрос не "стоит ли идти на митинг", а "сколько этот митинг будет мне стоить".

Как сообщал OBOZREVATEL, в SIM-картах нашли уязвимость Simjacker, которая позволяет следить за людьми.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Тег
IT-технологии
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Офигеть неужели в Китае следят за 5ю миллиардами?)))это же сколько нужно следящих))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
У этой системы плюсов явно больше, чем минусов, обязательно надо вводить и как можно больше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dell Alex
Dell Alex
Питон Каа, Если ольгинцы думают, что они неприкасаемые и их никогда не тронут свои же - то их ждет большое разочарование )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения