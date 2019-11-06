Как в Китае: в России задумали запустить тотальную слежку за людьми

В 2019 году мэрия Москвы (Россия) принялась за цифровизацию города путем внедрения "умных" камер с системой распознавания лиц.

Конкурс на разработку масштабной системы распознавания лиц был анонсирован в рамках программы "Умный город – 2030". При этом, пишет "Новая газета", власти Москвы изучают опыт применения системы "цифрового контроля" в Китае, для чего чиновники отправляли делегацию в Пекин.

Предполагается установить около 2000 тысяч "умных" камер. Они будут автоматически проверять всех прохожих, и если алгоритм посчитает кого-то из них человеком, который внесен в базу разыскиваемых, то его фотография отправляется сотруднику полиции.

Предполагается установить около 2000 тысяч камер kaspersky.ru

Примечательно то, что нейросети умеют идентифицировать человека не только по лицу, но и по силуэту. Распознать личность человека можно, даже если его лицо скрыто под маской, бородой или за очками. Технологии будет достаточно считать силуэт и форму черепа, которая не меняется в течение жизни.

Несколько экспертов в комментарии изданию объяснили, чем чревато введение видеонаблюдения.

"Общая проблема российского законодательства заключается в том, что ни офлайн-, ни онлайн-слежение сейчас не имеет четких критериев: когда это допустимо и в отношении какого круга лиц", – сказал юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян.

Другой риск введения такой системы идентификации – масштабные утечки: информация может попасть в руки злоумышленников, что не ново для государственных ведомств.

Также такая цифровизация поможет властям усовершенствовать методы борьбы с протестной активностью.

"Они попробовали [бороться с демонстрациями] силовыми сценариями, но оказалось, что работает это плохо, а выглядит еще хуже, — говорит источник "Новой" в окружении администрации президента. — С помощью системы распознавания лиц, если подключить ее к профилям людей в соцсетях и на госуслугах, можно рассылать людям штрафы, как сегодня их рассылают автомобилистам. При таком раскладе на бульварах не будет никакой Росгвардии, и перед гражданами встанет вопрос не "стоит ли идти на митинг", а "сколько этот митинг будет мне стоить".

Как сообщал OBOZREVATEL, в SIM-картах нашли уязвимость Simjacker, которая позволяет следить за людьми.

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