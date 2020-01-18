Парламенты стран Центральной Европы и Балтии один за другим принимают постановления, в которых осуждаются попытки Кремля переписать историю и возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на жертв трагедии, а не на агрессоров, пишет Виталий Портников для Крым.реалии.
Но, похоже, такое "переиначивание" истории – вполне привычная для российского руководства тактика. Именно переписывая историю, Россия начала процесс аннексии Крыма – причем не в 2014 году, а намного раньше.
Вначале просто подменили многовековую историю цивилизации на полуострове – от античных колоний до Крымского ханства – историей российского флота, русских дачников и советского курорта. Так Крым перестал быть Крымом, лишился души в восприятии и понимании не только большинства живущих в обыденном мире исторической и политической лжи россиян, но и многих украинцев, и многих жителей западных стран. Ведь вы спросите у таких людей, даже у тех, кто возмущен аннексией Крыма. И они вам ответят, что с точки зрения международного права Крым, конечно, украинский, но ведь с исторической-то точки зрения он – часть "русского мира", российской цивилизации. А ведь считать так – это все равно, что считать Анголу португальской, Марокко – французским, а Аргентину – испанской. Но ничего, в наш постколониальный век Россия со всем этим успешно справилась с помощью лжи.
И можно сказать, что Россия на Крыме успешно тренируется. Если история полуострова, на котором государства возникали еще тогда, когда на месте не только Москвы, но даже Великого Новгорода были непроходимые леса и болота, сведена к нескольким столетиям, исчисляемым днем прихода российской армии, то почему нельзя историю Украины начинать от Переяславской Рады, а не от Киевской Руси? Почему нельзя множить подлог на подлоге, ложь на лжи, руководствуясь простым правилом: чем эта ложь больше и чем больше ресурсов потрачено для ее пропаганды, тем больше людей ей поверят?
И понятно, что от фальсификации истории соседних стран можно спокойно переходить к фальсификации истории Второй мировой войны. Похоже, при этом самим лжецам никакая правда не страшна, так мощно и уверенно укоренилась фальсификация в мозгах их соотечественников. Я всегда привожу простой пример – пример проекта "Неизвестная война" с великим американским актером Бертом Ланкастером в роли ведущего. Этот фильм был снят еще в советское время советскими и американскими кинематографистами. Его целью, разумеется, было показать роль СССР во Второй мировой войне, но вместе с тем он подробно рассказывал и о роли стран-союзников, об их вкладе в победу над гитлеризмом и об их помощи Красной армии.
Этому были посвящены целые серии! И телесериал транслировался по советскому телевидению в лучшее эфирное время. При этом никакого следа в сознании большинства советских людей с точки зрения вклада в победу стран антигитлеровской коалиции он просто не оставил – так сильно было притяжение сталинского мифа о войне, сейчас успешно реанимированного Путиным.
Похоже, страна с такой пропагандисткой традицией как Россия может уверенно искажать правду и не менее уверенно ее не бояться – правда не пройдет! Именно поэтому и украинцам, и полякам, и жителям стран Балтии так важно останавливать кремлевскую неправду у своих границ, реагировать на нее, не давать ей спуску.
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