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15 февраля • обновлено в 18:47
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Как Патрушев решает самые грязные вопросы для Путина

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Кто такой Патрушев для режима Путина. Если просто, то Патрушев – старое и самое ядовитое КГБ, которое только могила исправит. Кроме того, это – человек, лично преданный Путину, а раз так, то ни о каких принципах, а тем более – морали, там речи вести нельзя по определению. А это значит, что если надо убрать личного врага Путина или просто человека, который может разрушить субординацию в их вертикали власти, то это будет сделано без лишних рассуждений.

Причем, это выглядит так, как это бывает в случае с сержантом Корпуса Морской Пехоты США. Когда тот приказывает прыгать, то курсант может иметь всего лишь один вопрос: "Как высоко?" И боже упаси: "Зачем?" Так и здесь, любая грязная работа будет сделана с регулируемым шумовым эффектом. Если надо тихо сработать, то человек умирает просто в больнице, на плановом обследовании, как это было с шефом ГРУ, отвечавшим за операцию вторжения в Украину.

В другом случае, смерть должна оставить некий намек для тех, кто в теме. И вот человек "выбрасывается" с балкона или стреляется, в худшем случае – его сбивает грузовик или он же таранит автомобиль жертвы". Но если нужно, то может быть оставлена своеобразная подпись, чтобы ее видели все. И тогда Литвиненко получает свою порцию полония, или возникает солсберецкая эпопея с "Новичком". Подпись тут в том, что и одно, и другое вещество доступно только специальным государственным структурам и не может быть в свободном или не очень свободном обороте. Поэтому тот же полоний просто заменяет ледоруб, которым был убит Лев Троцкий.

Так вот, Патрушев – это именно тот человек, который может решать самые грязные вопросы и через которого точно не будет утечки информации. В случае чего – будет стоять мертво и молчать или кто его знает, разжует хитрую пилюлю и отправится слушать Кобзона.

Приведем небольшой штрих, чтобы было понятно, что это за тип и насколько случайно он мог оказаться в Омане. Но сначала, небольшое отступление и цитаты из информационного ресурса "La Nacion".

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"Он известен как “Мистер К”. Это гражданин России, 1968 года рождения, проживает в Берлине и является коммерческим представителем престижной сигарной фирмы. Теперь выдан международный ордер на его арест по поводу предполагаемого участия в скандале с попыткой незаконного оборота 389 кг кокаина, спрятанного в 12 мешках, которые принадлежат посольству Российской Федерации в Буэнос-Айресе. С 2013 года г-н К. ездил в Аргентину 11 раз".

Вспоминаем эпопею с аргентинской мукой, которую привезли из столицы Аргентины в столицу РФ в опечатанном грузе "дипломатической почты".

"Мистер К, как указано в материалах судебного дела, имел текучие отношения с Али Абьяновым, который занимал должность экономического администратора российского посольства в Буэнос-Айресе, и с Иваном Близнюком, заместителем инспектора городской полиции, задержанным по приказу Федеральный судья Хулиан Эрколини".

Тут следует отметить, что если издание ссылается на материалы дела, то очевидно, что его журналисты имели к ним доступ. То есть это – не фантазии разнузданной прессы, а просто вольное изложение того, что описано в материалах дела. И в завершении еще одна цитата:

"Близнюк, родившийся в России и натурализованный в Аргентине, был сотрудником Главного управления координации и связи Высшего института общественной безопасности в городе. Поскольку он говорил на четырех языках, среди которых русский, он служил связующим звеном с теми иностранными силами или учреждениями, с которыми действующая городская полиция поддерживает соглашения о сотрудничестве и обмене. На самом деле он участвовал как минимум в двух поездках с курсантами. Но он также имел прямую связь с российским посольством, советником по безопасности которого он был. Таким образом, он имел доступ к месту и контактам, которые были ключевыми для определения трафика".

А все это к тому, что груз "кокаина", доставка которого осуществлялась под контролем компетентных органов Аргентины, обеспечивался самолетом, на котором в Аргентину по какому-то надуманному вопросу прилетел товарищ Патрушев. Похоже на то, что пошел какой-то сбой в обычном канале поставки и тогда он полетел спасать ситуацию.

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Причем все, и мы в том числе, долго троллили Лаврова за то, что он устроил наркотрафик силами дипломатической почты, которая не подлежит никаким проверкам и досмотру, а на самом деле, аргентинский случай показал, кто на самом деле контролирует эти мероприятия. Лаврова, в лучшем случае, поставили в известность, а возможно, даже и не ставили. А раз так, то все вопросы решались выше, как по официальной, так и по неофициальной иерархической лестнице. Лавров обязан был понимать последствия скандала, если все пойдет не по плану, и если бы он мог – отказался бы от этой затеи, но не смог.

И вот самолет с Патрушевым как раз и стал тем маркером, который указывал на уровень крыши этого бизнеса. Это значит, что он где-то оговаривался на уровне Путин-Патрушев, а будь это иначе, то когда ситуация засветилась, должны были полететь головы или по старой конторской привычке Лавров и Патрушев должны были "после тяжелой и продолжительной болезни" и – на лафет пушки с почетным караулом. Но ни один, ни другой не только не пострадали, а даже не дернулись на своих местах.

Такой расклад указывает на то, что к ним у Путина вопросов не оказалось, хотя престиж страны безусловно пострадал. Это сейчас, пока цены на нефть и газ не рухнули до мусорного уровня, все делают вид, что забыли эту, и другие истории, но в нужный момент произойдет реинкарнация старого фильма "Вспомнить все" и вот тогда – вспомнят и в Париже, и в Берлине, и в Вашингтоне все то, что пока замели под коврик, как и вспомнят всех тех, кто с этими деятелями предлагал "развивать отношения", и уж тем более – "стоять на коленях".

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А ситуация-то тут и вовсе простая. Как только ты начнешь копать дипломатическую почту, так сразу выйдешь на самый ближний круг Путина, а я так думаю, что у многих спецслужб имеется толстое досье на этого деятеля, в котором имеется и описание периода жизни Путина, когда он стал действительно известным и влиятельным перцем. И как это не странно, эпизод этот не касается его службы в КГБ, где он был серой бездарью и неудачником. Вместо этого он стал крутым деятелем, который стал светиться по каналам иностранных спецслужб как человек, организовавший прямые поставки кокаина колумбийского наркокартеля "Кали" через дыру в границе, организованную им в Питере.

В общем, когда говорим "кокаин" в плане крупных оптовых партий в РФ, имеем в виду – Путин, или когда говорим "Путин", имеем в виду кокаиновый наркотрафик. Так вот, сбой в поставках отправился разруливать его верный пес – Патрушев. Вот насколько близок этот персонаж к Путину.

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Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
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