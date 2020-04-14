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14 апреля • обновлено в 19:17
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Как хоронят в РФ умерших от коронавируса: появились подробности

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Сын 75-летнего Василия Сидорова рассказал о нюансах захоронения умерших в России от коронавируса COVID-19.

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Его отец скончался 12 апреля в 15-й Филатовской больнице Москвы. В интервью "МБХ Медиа" Дмитрий отметил, что перед похоронами в обязательном порядке проводят несколько вскрытий, а тело умершего передают в закрытом и запаянном гробу с фотографией.

По его словам, вскрытий проводят два. Одно его умершему отцу уже сделали, чтобы удостовериться в диагнозе, затем будет еще одно.

Два вскрытия и запаянный гроб с фото: как хоронят в РФ умерших от коронавируса

Коммерсантъ

"Тело отвезут на повторное вскрытие в больницу в Коммунарке. Нам не объяснили, почему и зачем это делается. Уже из Коммунарки выдадут тело и вещи, причем выдадут в закрытом гробу с фотографией, чтобы гроб не перепутать", – отметил Дмитрий.

Он уточнил, что какой-либо контакт с телом вообще запрещен.

"Несмотря на то, что мы прекрасно знаем, что вирус не живет долго на трупах. Более того, гроб будет не просто закрытый, а даже запаянный. И вещи, которые были у отца, выдадут в специальном конверте, на котором будет написано: "Вскрыть через пять дней", – рассказал сын покойного.

Дмитрий добавил, что гроб выбирать можно самим, при чем – любой. Все как раньше, за исключением того, что гроб в закрытом виде: "Это никакой не цинковый гроб, никто не будет заливать могилу бетоном и так далее. Все по стандартной схеме".

Также сотрудник ритуальной службы приезжает домой или с ним можно общаться через интернет.

Дмитрий пересказал слова сотрудницы ритуальной службы, которая помогает его семье, как они контактируют в морге. "Прежде, чем зайти на территорию морга, нужно надевать полную защиту, контактировать можно только через специальные окошки. И да, ты выбираешь гроб, этот гроб привозят в морг. В морге человека омывают, одевают, кладут в гроб и закрывают. С этой секунды его открывать нельзя", – отметил он.

На похоронах есть ограничение по количеству присутствующих людей – пять семь человек. Присутствовать имеют право только близкие родственники.

По словам Дмитрия, на похороны собес выделяет 16-17 тысяч рублей. Также государство может предоставить бесплатное место на кладбище (сейчас в Москве места дают только на Бутовском), но, чтобы выкопать могилу, нужно нанимать отдельно людей – это будет стоить 30-40 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине умерших от коронавируса необходимо хоронить в закрытом гробе и без прощальных мероприятий.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
похороны
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вывсеврети,на паРахе короновируса нет...ссарь сказал.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
И кто смеялся с Днепра заплатит 40 тыс за ямку. Раися вперёд
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