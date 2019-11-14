Главная Новости
14 ноября • обновлено в 09:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Изнасиловали: названа дикая причина бойни в колледже Благовещенска

11.8т
Читать материал на украинском

Причиной стрельбы в Благовещенске (Россия) в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которую устроил Данил Засорин, могла стать месть из-за девушки.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Одногруппники стрелка рассказали полицейским, что девушку Засорина изнасиловали в одном из помещений колледжа.

Новости
Опубликовано фото стрелка, напавшего на колледж в Благовещенске

Заявление в полицию она не подавала. Узнав о случившемся, Данил разозлился и решил расстрелять всех, кого считал причастным.

При этом существует и другая версия произошедшего. Засорина в колледже якобы гнобила группа парней. Таким образом он мог расправиться с обидчиками. Также, по некоторым данным, за несколько дней до трагедии стрелка избили.

Данил Засорин мог отомстить за девушку

Данил Засорин мог отомстить за девушку

BAZA

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября Данил Засорин пришел в колледж с ружьем. Он открыл стрельбу по одногруппникам, в результате чегопятеро учеников получили серьезные ранения.

Сам стрелок вскоре покончил с собой в одной из аудиторий, успев ранить перед этим одного из полицейских,

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Стрельба в Благовещенске
Место
Россия Благовещенск
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
0
Смешно
6
Интересно
26
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
у обосса вечно так - сначала постит галимые фейки потом через час пишет что россми выпустили фейк, забыв что он сам недавно писал об этой галиматье))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги