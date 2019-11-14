Изнасиловали: названа дикая причина бойни в колледже Благовещенска

Причиной стрельбы в Благовещенске (Россия) в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которую устроил Данил Засорин, могла стать месть из-за девушки.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Одногруппники стрелка рассказали полицейским, что девушку Засорина изнасиловали в одном из помещений колледжа.

Заявление в полицию она не подавала. Узнав о случившемся, Данил разозлился и решил расстрелять всех, кого считал причастным.

При этом существует и другая версия произошедшего. Засорина в колледже якобы гнобила группа парней. Таким образом он мог расправиться с обидчиками. Также, по некоторым данным, за несколько дней до трагедии стрелка избили.

Данил Засорин мог отомстить за девушку BAZA

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября Данил Засорин пришел в колледж с ружьем. Он открыл стрельбу по одногруппникам, в результате чегопятеро учеников получили серьезные ранения.

Сам стрелок вскоре покончил с собой в одной из аудиторий, успев ранить перед этим одного из полицейских,

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