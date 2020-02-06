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7 февраля • обновлено в 07:26
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Избили женщин и сняли на камеру: в Чечне напали на известных российских адвоката и журналистку

2.5т
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В четверг, 6 февраля, в российском городе Грозный напали на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.

Происшествие случилось поздно вечером у входа в гостиницу "Континент", сообщили на сайте издания. Адвокат Дубровина была избита.

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Неизвестные мужчины и женщины совершили нападение в холле и у входа гостиницу. Они били пострадавших руками и ногами, снимая это на камеру.

В Чечне напали на российских адвоката и журналистку

В Чечне напали на российских адвоката и журналистку

2pos.ru

Известно, что Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу чеченца Ислама Нуханова. В 2019 году его арестовали за видеосъемку у резиденции Рамзана Кадырова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве "вора в законе" Вячеслава Иванькова, известного, как Япончик.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Грозный
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кавказский колорит - бить женщин ногами в холле гостиницы и снимать на камеру. По этой самой причине я никогда не ругаю Горбачёва за развал СССР. Жили бы сегодня с Азербайджаном, Арменией и Грузией в одной стране. И что с ними делать в демократической ситуации - не понятно. Посмотрим, чем закончится. Рамзан сам заинтересован такую грязь от себя отмести.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Воспитывают чечены русских. Сделал хороший подарок Путин россиянам,теперь пусть шугают звери храбрых русских.
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