Избили женщин и сняли на камеру: в Чечне напали на известных российских адвоката и журналистку

В четверг, 6 февраля, в российском городе Грозный напали на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.

Происшествие случилось поздно вечером у входа в гостиницу "Континент", сообщили на сайте издания. Адвокат Дубровина была избита.

Неизвестные мужчины и женщины совершили нападение в холле и у входа гостиницу. Они били пострадавших руками и ногами, снимая это на камеру.

В Чечне напали на российских адвоката и журналистку 2pos.ru

Известно, что Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу чеченца Ислама Нуханова. В 2019 году его арестовали за видеосъемку у резиденции Рамзана Кадырова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве "вора в законе" Вячеслава Иванькова, известного, как Япончик.

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