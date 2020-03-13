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13 марта • обновлено в 07:53
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Ксения Кириллова
Ксения Кириллова
Журналист (США) Все статьи автора

Истинные цели путинских поправок в Конституцию

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11 марта состоялось ожидаемое одобрение Госдумой и Советом Федерации поправок в Конституцию России. Пересмотр основного закона начался 15 января с первого пакета поправок, предложенного Владимиром Путиным. После этого началось бурное творчество российских депутатов, чиновников и прокремлевских общественников, вплоть до 2 марта предлагавших свои варианты видения того, что именно должно быть закреплено в Конституции.

В процессе этой работы в какие-то моменты складывалось впечатление, что целью такого усиленного законотворчества является превращение основного закона страны в сборник анекдотов. Вначале рабочая группа по подготовке поправок предложила переименовать должность президента в "Верховного правителя", утвердить православие в качестве основной религии страны и закрепить за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй Мировой войне. Патриарх Кирилл (Гундяев) решил не отставать от коллег и призвал вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил внести норму о праве Москвы "право применять любую силу для защиты жизни и собственности своих граждан за рубежом", пишет Ксения Кириллова для forumfreerussia.org.

"Армия, флот, спецназ – для защиты российских граждан должны быть применены любые силы, без оглядки на международное законодательство и договоренности", – пояснил Малькевич в своем Telegram-канале. Он же выступил с инициативой запрета политических партий, "ведущих антироссийскую деятельность".

Владимир Путин

Владимир Путин

В конце концов, итоговый текст поправок был сформирован и передан на голосование в Госдуму. Эксперты и ранее предсказывали, что конституционная реформа даст Путину возможность "обнулить" свои предыдущие президентские сроки и остаться у власти после 2024 года – что ожидаемо произошло накануне принятия поправок. Однако, анализируя документ, можно выделить и другие его цели.

Курс на экспансию

Еще в январском варианте документа в ст. 79 Конституции было внесено дополнение, гласившее: "Решения межгосударственных органов, принятые на основе положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ". По мнению российского политического аналитика, доктора исторических наук Елены Галкиной, в данном случае речь идет не о решениях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и других вопросах, связанных с правами человека, а в первую очередь о решениях, связанных с вопросами аннексии Крыма и возможным отчуждением других территорий в будущем.

"Какие решения международных органов могут противоречить Конституции России, но не затрагивать при этом права человека? Очевидно, что это статус оккупированного Крыма и любые вопросы, которые его касаются. Кремль хочет показать, что независимо от решений любых международных инстанций и судов он будет рассматривать полуостров как часть России", – считает эксперт.

Кроме того, политолог отмечает, что формулировка поправок к ст.81 Конституции, предусматривающей требования к кандидату на должность президента, указывает на то, что Кремль не исключает возможности официальной аннексии других территорий.

"В новой редакции норма гласит: "Требование к кандидату на должность президента РФ об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Но что мешало российским властям прямо указать Крым и Севастополь? Скорее всего, в данном случае они провозглашают сам принцип, согласно которому предполагается возможность и дальнейшего включения в состав России новых государств и частей государств" – предполагает Елена Галкина.

В новой редакции поправок к перечисленным нормам добавился пункт о "недопущении призывов к отчуждению территорий России и действий, направленные на отчуждение", что подтверждает правоту выводов политолога.

Закрепление идеологии

Несмотря на формальное отсутствие в России государственной идеологии, фактически путинская Конституция закрепила единственную реально существующую в стране на данный момент идеологию – веру в величие России, основанную на культе идеализированного прошлого. Согласно новой версии поправок, "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", также объявляет себя правопреемницей СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, и участия в международных договорах. Кроме этого, не допускается "умаление значения подвига народа при защите Отечества" и устанавливается право и обязанность государства "обеспечивать защиту исторической правды". Поддержка соотечественников за рубежом тоже перекочевала в Конституцию – правда, без упоминания "любой силы".

Можно выделить несколько задач ведения подобных норм.

Во-первых, в данном случае очевидно "заигрывание" Владимира Путина с двумя основными "пассионарными" группами российских патриотов: православными консерваторами и сторонниками СССР. Парадокс путинского правления заключается в том, что российская пропаганда на протяжении десятилетий культивировала идеологию обеих этих групп и пыталась примирить их, однако теперь и "коммунистические", и "монархические" настроения все больше становятся проявлениями оппозиционности. По мере роста коррупции, всевластия олигархов, геополитической напряженности и падения уровня жизни населения, предельно идеализированный образ прошлого, в первую очередь, Сталина, стал все чаще не поддерживать действующую власть в глазах большинства, а противопоставляться ей.

Все-таки впихнув в Конституцию вожделенного господином Гундяевым "Бога" и одновременно подчеркнув преемственность с СССР и незыблемость культа "Великой Отечественной войны", Путин вновь пытается вернуть доверие обеих групп и поднять свой сильно пошатнувшийся в последние годы рейтинг как в глазах "радикальных патриотов", так и простых обывателей. Этой же цели служат и акцент на браке как "союзе мужчины и женщины", и обещания социальных гарантий – правда, всего лишь на нищенском уровне прожиточного минимума.

Попытки обратиться к очередному популизму для поднятия рейтинга выглядят довольно логичными. Согласно опросу "Левада-центра", 47% россиян полагают, что президентские поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, но при этом почти столько же считает, что в конечном итоге это послужит "общему благу". Вместе с тем видеть Путина президентом после 2024 года изъявили желание только 27% опрошенных – и почти столько же предпочитают видеть его простым пенсионером.

Новая мобилизация

Второй целью внесения идеологически-популистских норм в Конституцию может быть очередная попытка мобилизации уставшего от войны населения, что в сочетании с закрепленным курсом на дальнейшую экспансию является чрезвычайно опасным признаком. Отслеживая российскую пропаганду, нетрудно заметить, что на эту мобилизацию были брошены как левые, так и правые идеологи. Так, депутат-конспиролог от "Единой России" Евгений Федоров, на канале RT заявил, что поправки – это только первый шаг на пути освобождения от иностранной оккупации и восстановления СССР. Тем временем авторы крайне правого православного портала "Русская народная линия" с восторгом провозгласили, что "великая январская контрреволюция, о необходимости которой так долго говорили национал-консерваторы, свершилась!".

Проявлением попыток такой мобилизации можно назвать и создание экстремистской по своей идеологии политической партии "За правду" во главе с бывшим "майором" боевиков из так называемой "ДНР" Захаром Прилепиным. Сам Прилепин назвал свою организацию "ополчением", посетовал, что не создал его раньше, и объявил войну внешнему и внутреннему либерализму.

"Экспансия – дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная – норма. Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции. В понятие цивилизованно мы вкладываем один смысл: все, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации – цивилизованно", – заявил Прилепин. Также писатель-боевик призвал "сделать Донбасс вдвое больше" и назвал примирение с Западом капитуляцией.

На практике, как показывают результаты соцопросов, мобилизация провалилась. Согласно последнему опросу "Левада-центра", с августа по январь процент людей, доверяющих российскому телевидению, упал соответственно с 79% до 52%. Однако Путин, по справедливому замечанию Ангелы Меркель, живущий "в своей собственной реальности", похоже, не имеет достоверной информации о настроениях собственного народа. В любом случае, провозглашение и попытки закрепить агрессивную политику Кремля в Конституции являются очень тревожным знаком как для соседей России, так и для Запада в целом.

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Автор
Ксения Кириллова Ксения Кириллова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: forumfreerussia.org
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