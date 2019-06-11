Испугались масштабных протестов? В России неожиданно освободили известного журналиста

Журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова освободят из-под домашнего ареста, а все обвинения с него будут сняты. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает Радио Свобода.

"Уголовное дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено", — сказал министр. Чтобы посмотреть видео проскролльте до конца.

Иван Голунов ВВС.сом

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина", — добавили в пресс-службе МВД.

Скрин-шот

Напомним, журналиста арестовали в Москве 7 июня за "сбыт наркотиков". В его квартире, якобы обнаружили целую "нарколабораторию". При этом веских доказательств причастности Голунова к наркоторговле не обнаружено. Известно, что Иван занимался рядом резонансных расследований против коррупции и других нарушений закона российской властью. После протестов журналистов из различных СМИ он находился под домашним арестом.

Большинство печатных федеральных изданий вышло с одинаковой первой полосой – "Я/Мы Иван Голунов". Таким образом, они выразили свой протест против преследования журналистов российскими властями.

Российские СМИ Новости Спектр

Ранее сообщалось, что завтра, 12 июня, в День России, в Москве анонсировали акцию в знак поддержки российского журналиста. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков считал, что она может помешать атмосфере праздника. Ряд российских телеграм-каналов писали, что арест был сильно не выгоден Кремлю. Там хотели прекратить преследование журналиста до 20 июня. В этот день должна состояться прямая линия с Владимиром Путиным. Виновные за арест среди силовиков понесут наказание.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко поблагодарила всех за солидарность в деле журналиста издания Ивана Голунова. Полицейские, задержавшие его, отстранены от работы на период проверки, а главу УВД по ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве решено уволить. Ходатайство об их освобождении от должности направлено Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских журналистов выгнали с форума в Литве. Они два дня дежурили под дверью здания, где проходило мероприятие.

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