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3 ноября • обновлено в 12:19
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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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Имперский мрак мозга сожрал всех. Украинцев для них не существует

2.6т

"— Ты наполовину украинец, но чувствуешь себя на 100% русским?

— Без вариантов. Сейчас я скажу то, что украинцам не понравится. Я считаю, что между русскими и украинцами нет никакой разницы. Если бы кто-то сказал мне 6–7 лет назад, что Россия будет воевать с Украиной, я бы рассмеялся ему в лицо. Русские и украинцы практически такие же самые люди. Со временем, однако, выяснилось, что украинцам такие заявления не нравятся. И многим русским тоже. Те и другие любят подчеркивать свою отдельность. То, что они разные народы. Но я ведь знаю, как мы и они живем, чем живем и как реагируем. Мы одинаковые".

Из свежего интервью Навального польской "Газете Выборчей".

Без вариантов: "лидер российской оппозиции" — не только политический поп Гапон, но и человеческий идиот, не воспринимающий ничего, кроме своих болезненных умозаключений. Т.н. "русские либералы" выдают себя сразу, стоит им открыть рот: вываливается всё с потрохами. Меня часто спрашивают в Украине, да и не только: "А вот если Путина не будет, то кто?". То — вот. А скорее — существо типа Гиркина. Но точно не вменяемый персонаж.

Новости
Россия превращается в место для смерти

Пока существует Россия в её нынешнем виде, в ней не родится ничего свободного, ничего по-настоящему человеческого. Не надо строить иллюзий. Это только проституирующий евроидиот Макрон может называть сознание россиян европейским. Поэтому бороться цивилизованному миру надо (не хочется, но рано или поздно придётся) не с Путиным, а с веками фашизированным сознанием жителей его рейха — уникальным в своём роде симбиозом внутреннего рабства и внешнего "превосходства". Победить его, тем или иным способом, можно только вместе с этой "великой загадочной страной". Иначе не будет. Это не только гибридная война, но и война ментальностей. Даже на их языке с ними по сути не о чем говорить: это не проблема перевода, а имперский мрак мозга, который сожрал уже практически всех. Украинцев для них не существует. Они не видят украинцев в упор. Упоротые.

И вот ещё что.

Новости
Русскомирцев и мышебратьев объединяет не Россия

Когда их "белый вождь оппозиции" до 2014 года гонял по Москве "грызунов" и "чёрных", я публично раскрывал его наци-суть. За что был очень не любим тамошними рейхс-либералами типа Альбац и Шендеровича. Последний, с пеной у рта защищая Навального, называл меня... не буду вспоминать как. Мне почему-то до сих пор за него стыдно. Причем эти имперскохворые не меняются, ни часто приезжая, ни даже переезжая в Украину. О чем — посмотрите и ужаснитесь — они сами рассказывают в новом документальном фильме Евгения Киселева "Понауехавшие". (Один мой друг, посмотрев, назвал их так: понао...уевшие.)

К примеру, в фильме один журналист-"изгнанник" (на самом деле — без проблем ездит в РФ) в лоб загибает их базовую скрепу: говорит, что уехал из Москвы, потому что там стало слишком много приезжих с нерусскими лицами. И ведущий, которого на самом деле давно и жёстко выперли из России, на этой его расистской мысли даже не останавливается, как бы "проматывает" её. Не потому, что не слышит сказанного, а потому, что в российском понятийном "эфире" такое, я это хорошо помню, стало нормой ещё после второй чеченской. Ведущий не услышал от интервьюиоуемого ничего неожиданного и нового. Из уст москвича такая дикость — это вполне нормально.

Закончу тем, что их всерасистское "возвращение к скрепам", которое, вполне вероятно, завершится большой войной, шло с активным участием не только Кремля, но и Навального, и 99% всех других РФ-"либералов" — его попутчиков, соратников и фанатов. Их восприятие других стран/народов, манера их поведения — это не что-то вырванное контекста. Это есть сам контекст, это матрица ментальности, материализация чувственных иллюзий по "формуле нелюбви" буквально ко всем на свете, это их "империя чувств". Так, начав с чеченцев, продолжив грузинами, они со своим расчеловечиванием "низших" и добрались до украинцев. Которые либо стали "бандеровцами-фашистами", либо их ("такие же") просто нет.

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Автор
Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Алексей Навальный
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
Источник
Источник: Facebook Андера Муждабаева
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Исаев Максим
Исаев Максим
Украина НИКОГДА не будет жить хорошо, потому что нация гастрабайтеров и дешёвых проституток не имеет будущего! 30 лет назад у Украины была Западная группа войск, было Черноморское морское пароходство, Антонов и Южмаш, заводы и фабрики, производства и жилой фонд, коммуникации и дороги и не было долгов. Даже тогда Украина не стала успешной! Теперь у Украины этого всего нет, донашиваются постаревшие на 30 лет обноски СССР, зато появились огромные долги и потерян Крым! И шо, бомжи, вы думаете что теперь, когда вы всего лишились, вы сможете зажить лучше?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Шендерович правильного назвал его ... Почему этот старый pots айдер продолжает демонстрировать свои совковые замашки? Призывая к национальной розни и наклеивая пропагандистские ярлыки этот татарский "активист" желает по сути смерти и лишения для украинского народа. И не только для украинского. А может ты, айдер, б...ь, провокатор?
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Ареднаб Cтепан
Ареднаб Cтепан
Зачем комментировать умалишённого долб-ба?
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