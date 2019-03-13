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Илья Пономарев
Илья Пономарев
Экс-депутат Госдумы Все статьи автора

Самая большая проблема России не Путин

3.5т

Самым богатым жителем столицы Великобритании является россиянин, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние составляет 15 миллиардов долларов

Самым богатым человеком Лондона долгое время был экс-россиянин Лен Блаватник, сейчас его сменил Михаил Фридман. Мне кажется, оба они сами себя россиянами не считают, хотя основа процветания каждого, конечно, Россия. Это вообще самая большая проблема для моей страны - что ее грабят и отжимают все соки люди, совершенно не собирающиеся в ней потом жить.

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А для Запада тут вопрос простой - это бизнес, переманивать к себе богатых людей из других стран - это доходы для экономики. И иногда этих денег так много, что на некоторые "нюансы" их происхождения закрывают глаза. Так что ничего личного... Да, ценности тоже важны, но деньги дороже. Не их же страны грабили...

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Автор
Илья ПономаревИлья Пономарев
Темы
Санкции против РоссииРоссийская военная угроза
Персона
Михаил Фридман
Место
Россия
Тег
Новости России
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Козлопутин - пидар, как и все скабейнутые кацапы.
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Ну кто бы сомневался!!!!!! ЕС, как всегда напоминает женщину на объездной..... Та же ситуация, как и в 1939 году. Россия вкладывала бабки (через ротфронты) и если бы вы хотели знать историю - бешенные бабки.... Когда её народ загибался от голода, ротфронтовцы ВСЕГО!!!!!!! мира балдели от русского бабла. А грузинский карлик, сидя в Кремле, мечтал о захвате мира. Угробив миллионы советских людей, построив величайшую экономику в мире ( СССР была первейшей страной по разработке военного потенциала. Ни в одной стране мира, не было таких мощных танков и самолётов.) и....... всё просрал.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Жартенко Екатерина, это у кацапопидаров карма такая: все просирать, насирать и обсирать.
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