Самым богатым жителем столицы Великобритании является россиянин, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние составляет 15 миллиардов долларов

Самым богатым человеком Лондона долгое время был экс-россиянин Лен Блаватник, сейчас его сменил Михаил Фридман. Мне кажется, оба они сами себя россиянами не считают, хотя основа процветания каждого, конечно, Россия. Это вообще самая большая проблема для моей страны - что ее грабят и отжимают все соки люди, совершенно не собирающиеся в ней потом жить.

А для Запада тут вопрос простой - это бизнес, переманивать к себе богатых людей из других стран - это доходы для экономики. И иногда этих денег так много, что на некоторые "нюансы" их происхождения закрывают глаза. Так что ничего личного... Да, ценности тоже важны, но деньги дороже. Не их же страны грабили...

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