Ихтамнет: в Кремле открестились от российских наемников в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отправлял в Венесуэлу наемников ЧВК "Вагнер" для охраны лидера страны Николаса Мадуро.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", возложив вину на ситуацию в этой стране на Вашингтон, передает "Интерфакс".

"Да нет, конечно. У страха глаза велики", – сказал он, ответив на вопрос, отправили ли из России 400 наемников.

По словам Пескова, опасность ситуации в Венесуэле якобы обусловлена "прямым вмешательством США в происходящие события".

Дмитрий Песков 24СМИ

"Наши американские коллеги признают президентом спикера парламента, который претендует на узурпацию власти в стране, настолько молниеносно, что никто даже не успел опомниться. То, как это произошло, конечно, свидетельствует о стопроцентной синхронизации действий", — добавил он.

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