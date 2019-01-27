Ихтамнет: в Кремле открестились от российских наемников в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отправлял в Венесуэлу наемников ЧВК "Вагнер" для охраны лидера страны Николаса Мадуро.
Такое заявление он сделал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", возложив вину на ситуацию в этой стране на Вашингтон, передает "Интерфакс".
"Да нет, конечно. У страха глаза велики", – сказал он, ответив на вопрос, отправили ли из России 400 наемников.
По словам Пескова, опасность ситуации в Венесуэле якобы обусловлена "прямым вмешательством США в происходящие события".
Дмитрий Песков
24СМИ
"Наши американские коллеги признают президентом спикера парламента, который претендует на узурпацию власти в стране, настолько молниеносно, что никто даже не успел опомниться. То, как это произошло, конечно, свидетельствует о стопроцентной синхронизации действий", — добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 января Столицу Венесуэлы охватили протесты из-за Мадуро. после чего акция переросла в столкновения с силовиками.
Лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро.
Президент США подержал его и признал новым лидером государства. после чего также поступили еще 9 стран.
25 января агентство
Reuters сообщило, что в Венесуэлу были направлены 400 наемников ЧВК "Вагнера".
Позже атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев раскрыл источник информации о российских бойцах.
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