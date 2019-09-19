История с похищением спецслужбами шамана Саши показывает, до какой степени власть напугана всем, что происходит в стране, и до какой степени она не рациональна в своих действиях.

Ну, пришел бы шаман Саша в Москву. Ну, вышел бы даже на Красную площадь, ну, ударил бы в свой бубен. И что? Небо бы свалилось на землю?

Будь Путин хоть немного поумнее, вышел бы к этому шаману, пожал бы ему руку, побеседовал бы на камеру, а потом бы Киселев смонтировал, как шаман Саша желает Путину и дальше царствовать на благо российского народа.

Но нет. Нужно показать всему миру, до какой степени президент ядерной державы напуган, как он боится колдовства и шаманизма, как дрожит от страха перед якутским шаманом, что он сейчас придет и бубнами его изгонит, его и милионную армию фсо, фсб и нац. гвардии.

Поэтому нужно курам на смех проводить ночную спецоперацию, задействовать спецназ в масках и с автоматами, возбуждать уголовные дела, и все это — на фоне пристального внимания всей страны.

Ну, не дурак ли?

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