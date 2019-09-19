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19 сентября • обновлено в 21:07
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Игорь Поночевный
Игорь Поночевный
Писатель, блогер Все статьи автора

Шаман оставил Путина в дураках

5.6т

История с похищением спецслужбами шамана Саши показывает, до какой степени власть напугана всем, что происходит в стране, и до какой степени она не рациональна в своих действиях.

Ну, пришел бы шаман Саша в Москву. Ну, вышел бы даже на Красную площадь, ну, ударил бы в свой бубен. И что? Небо бы свалилось на землю?

Новости
Шаман – хороший мужик, но изгнать Путина он не мог

Будь Путин хоть немного поумнее, вышел бы к этому шаману, пожал бы ему руку, побеседовал бы на камеру, а потом бы Киселев смонтировал, как шаман Саша желает Путину и дальше царствовать на благо российского народа.

Но нет. Нужно показать всему миру, до какой степени президент ядерной державы напуган, как он боится колдовства и шаманизма, как дрожит от страха перед якутским шаманом, что он сейчас придет и бубнами его изгонит, его и милионную армию фсо, фсб и нац. гвардии.

Новости
Оказалось, что Путин дрожит от страха

Поэтому нужно курам на смех проводить ночную спецоперацию, задействовать спецназ в масках и с автоматами, возбуждать уголовные дела, и все это — на фоне пристального внимания всей страны.

Ну, не дурак ли?

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Автор
Игорь Поночевный Игорь Поночевный
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Юрия Поночевного
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
обычный идиотизм ордынской оприччины, а сцарь типа не курсах, оно в рай дорогу мостит
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Ну, не дурак ли?..." - вовсе нет, он нормальный диктатор дикой страны. А в такой стране все бубны должны бубнеть под ОДНУ, его ДУДКУ.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Нет не дурак - большая бздливая сволочь.
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