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30 сентября • обновлено в 20:48
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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наук Все статьи автора

Митинг в Москве – это провал

12т

Про вчерашний митинг.

Увы, мы его провалили. Точнее, не мы, а те, кто не пришел. Ведь его разрешили (испугались запретить)! А пришло только 25 тысяч… (В августе на Сахарова было 70 тысяч).

Во всех российских проблемах я всегда твердо и убежденно обвиняю власть. Но на сей раз…

Новости
Россияне выходят на протест каждый день!

Те 100 тысяч, которые поленились и сидели дома…

В Киеве на Майдан каждое воскресенье три месяца выходило по пол миллиона и по миллиону!!

Боюсь, наши "самые справедливые суды" будут теперь работать без запинок и по полной, а те, кто подставил свою голову, кто на нас надеялся, попадут за решетку…

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Автор
Игорь Чубайс Игорь Чубайс
Тема
Протесты в России
Место
Россия
Теги
Новости России протест
Источник
Источник: Facebook Игоря Чубайса
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