Про вчерашний митинг.
Увы, мы его провалили. Точнее, не мы, а те, кто не пришел. Ведь его разрешили (испугались запретить)! А пришло только 25 тысяч… (В августе на Сахарова было 70 тысяч).
Во всех российских проблемах я всегда твердо и убежденно обвиняю власть. Но на сей раз…
Те 100 тысяч, которые поленились и сидели дома…
В Киеве на Майдан каждое воскресенье три месяца выходило по пол миллиона и по миллиону!!
Боюсь, наши "самые справедливые суды" будут теперь работать без запинок и по полной, а те, кто подставил свою голову, кто на нас надеялся, попадут за решетку…
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