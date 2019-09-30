Про вчерашний митинг.

Увы, мы его провалили. Точнее, не мы, а те, кто не пришел. Ведь его разрешили (испугались запретить)! А пришло только 25 тысяч… (В августе на Сахарова было 70 тысяч).

Во всех российских проблемах я всегда твердо и убежденно обвиняю власть. Но на сей раз…

Те 100 тысяч, которые поленились и сидели дома…

В Киеве на Майдан каждое воскресенье три месяца выходило по пол миллиона и по миллиону!!

Боюсь, наши "самые справедливые суды" будут теперь работать без запинок и по полной, а те, кто подставил свою голову, кто на нас надеялся, попадут за решетку…

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