"Он все время прячется": Путин прокомментировал отравление Скрипаля

Президент РФ Владимир Путин не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Такое заявление он сделал в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
"Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю... Если бы хотели отравить, отравили бы", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Путин прокомментировал отравление Скрипаля
kremlin.ru
Также глава РФ отметил, что не знает, где в настоящее время находится Скрипаль.
"Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется", — иронично заключил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.
Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик".
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.