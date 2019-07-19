"Он все время прячется": Путин прокомментировал отравление Скрипаля

Президент РФ Владимир Путин не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.

Такое заявление он сделал в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю... Если бы хотели отравить, отравили бы", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Путин прокомментировал отравление Скрипаля kremlin.ru

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Также глава РФ отметил, что не знает, где в настоящее время находится Скрипаль.

"Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется", — иронично заключил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик".

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